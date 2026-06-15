El paseo marítimo más largo de Europa continental está en España: 13,5 kilómetros junto al Atlántico, una torre romana declarada Patrimonio de la Humanidad y esculturas monumentales frente al mar

Los paseos marítimos tienen un aura llena de encanto, atractivo y espectacularidad, dando al caminante la sensación de que está volando sobre el mar y pudiendo contemplar su belleza a cualquier hora del día. La costa Atlántica en España alberga uno de esos paseos de ensueño que se extiende por 13,5 kilómetros, esconde una torre romana y se considera el más largo de toda Europa continental: el paseo marítimo de La Coruña, en Galicia.

Europa está llena de paseos marítimos y costas bonitas, pero este supera con creces a muchos de ellos / Istock / xro

Empezó a construirse en 1990, hace relativamente poco tiempo, pero ya es un imprescindible para todo aquel que visite la ciudad. Con el paso de los años, se han ido añadiendo tramos hasta llegar a lo que vemos hoy en día. Sin embargo, no es el paseo en sí mismo lo que llama la atención, sino todo lo que nos encontramos a su paso. Como el Castillo de San Antón, uno de los puntos de partida más comunes para conocer todo el paseo.

Adriana Fernández

Un paseo con monumentos de gran importancia

Esta fortaleza es una construcción del siglo XVI que ha pasado por diferentes etapas a lo largo de su historia hasta ser declarado Monumento Histórico-Artístico en 1949. Sirvió como edificio defensivo ante las posibles invasiones y ataques de piratas, después se convirtió en prisión, luego en un lugar de cuarentena para los marineros que llegaban con alguna enfermedad y finalmente en el Museo Arqueológico Histórico de La Coruña, que puede visitarse ahora.

En castillo de San Antón en el paseo marítimo de La Coruña / Istock / mmeee

Pero el monumento más impresionante es la Torre de Hércules, el faro romano más antiguo que se conserva y, por ello, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 2009. Se estima que se erigió a finales del siglo I d.C. o comienzos del II, ganando en importancia a los dos faros de Mera que se contemplan desde el mirador cercano. La Torre de Hércules lleva siendo un punto de referencia para los navegantes del Atlántico desde hace milenios.

La Torre de Hércules, el faro romano más antiguo del mundo que es Patrimonio de la Humanidad / Istock / Georgios Tsichlis

Aunque los expertos afirman que es de época romana, se cree que podría haber una construcción fenicia anterior en ese mismo lugar. Entre los siglos XVII y XVIII fue restaurado y reformado y, desde entonces, ha servido de inspiración para artistas de la talla de Pablo Picasso. Es visitable y cuenta con un museo en su interior. Además, el entorno en el que se ubica es de lo más atractivo, el Parque Escultórico, de los más bonitos de La Coruña.

La Torre de Hércules está en un entorno privilegiado / Istock / Aleh Varanishcha

Este parque está lleno de senderos en una zona que se considera Espacio Natural de Interés Local (ENIL), un museo al aire libre con rincones preciosos como Punta Herminia, O Acoroado y el Cabal de Pradeira. Todo ello, alzándose sobre una atalaya que domina el Golfo Ártabro, que va desde el cabo de San Adrián hasta el cabo Prior. Más allá de la Torre de Hércules, que impresiona mucho más al conocer su historia, el paseo cuenta con otros puntos de interés.

Playas y atardeceres de cuentos de hadas

Como en todo paseo marítimo, las playas llaman especialmente la atención. En La Coruña hay algunas de las mejor valoradas de España, como las playas de las Lapas, Matadero, Riazor, San Roque o San Amaro, que se puede observar desde el mirador con la estatua de la Serea. Dice la leyenda que una sirena y un tritón nadaron junto a unos jóvenes un buen día y, desde entonces, se hace la que se conoce como travesía a nado de San Amaro.

La Coruña tiene algunas de las playas más bonitas de España / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Ya casi al final del paseo se encuentra uno de los puntos más famosos para ver la puesta de sol en la ciudad, El Portiño. Entre algún que otro chiringuito y lo que se llama la Ventana del Atlántico o Fiestra aberta ó Mar, una escultura hecha con piedras que simula los antiguos dólmenes para asomarse al océano. Allí, la mirada se pierde en la inmensidad de esa masa de agua y la majestuosa silueta de las islas San Pedro, envolviéndote en un aura que no querrás dejar atrás.