El paseo marítimo continuo más largo de Europa recorre 13 kilómetros pegado al Atlántico: pasa junto al faro romano en activo más antiguo del mundo y se asoma a esculturas gigantes frente al océano

Solemos recomendarte que dejes el coche a la entrada de cualquier casco histórico y te pierdas por sus calles, pero este no es el caso. En A Coruña hay un itinerario que resume casi toda la ciudad sin hacer ese plan. Basta con que sigas el paseo marítimo y dejes que el Atlántico marque el camino a lo largo de casi 13 kilómetros donde aparecen playas urbanas, esculturas monumentales, miradores y la Torre de Hércules.

Costa de A Coruña y Torre de Hércules / Istock / Mlenny Photography : Alexander Hafemann

Es el paseo marítimo continuo más largo de Europa, pues se trata de una sucesión casi ininterrumpida de paisajes donde el océano siempre permanece a pocos metros de quien lo recorre. Comenzó a construirse a finales del siglo XX con el objetivo de conectar los distintos barrios costeros de la ciudad y recuperar espacios que hasta entonces permanecían separados entre sí y hoy constituye uno de los grandes ejes urbanos coruñeses.

Sara Fernández García

Uno de los elementos más reconocibles que no encontrarás en ningún otro lugar son las farolas de color rojo que acompañan todo el paseo. Están inspiradas en la estética modernista y tienen dibujos relacionados con la historia marítima, la navegación y otros motivos vinculados a la ciudad.

Si 13 kilómetros te parecen demasiados para caminar (no es un paseo cortito, no), también puedes hacer el recorrido sobre ruedas gracias al carril bici que discurre paralelo en buena parte del trayecto.

La Torre de Hércules, un faro con casi 2.000 años de historia

El punto más emblemático del paseo aparece al llegar a la Torre de Hércules. Este espectacular faro fue construido por los romanos entre finales del siglo I y comienzos del II d. C., y continúa desempeñando la misma función para la que fue levantado hace casi 2.000 años: guiar a los barcos que navegan por una de las costas más complejas del Atlántico europeo.

Un faro con casi 2.000 años de historia / Istock

Se trata del faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo, una singularidad que llevó a la UNESCO a incluirlo en la lista del Patrimonio Mundial en 2009.

La torre alcanza los 55 metros de altura y puede visitarse. Merece la pena subir porque desde la parte superior tienes una de las mejores panorámicas sobre el océano, la ciudad y buena parte de la costa gallega.

Una vez visitado, pasea por el Parque Escultórico, un espacio al aire libre donde disfrutar frente al mar de arte contemporáneo.

Esculturas gigantes y miradores frente al océano

A lo largo de los 13 kilómetros del paseo marítimo encontrarás algo más que playas. También aparecen algunas de las obras de arte público más conocidas de Galicia, como la Rosa de los Vientos, un enorme mosaico diseñado por el artista Correa Corredoira que representa los pueblos de tradición celta y se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de la ciudad.

Menhires por la Paz, creados por Manolo Paz / Istock / Pavel Samsonov | Istock

Muy cerca aparecen los conocidos como Menhires por la Paz, 12 grandes bloques de granito creados por Manolo Paz. Estas esculturas de piedra están acompañadas de un gran monumento de granito que homenajea a las víctimas de la represión con poemas de Federico García Lorca y Uxío Carré Alvarellos.

Playas urbanas y una forma distinta de conocer A Coruña

Una playa de La Coruña con la Torre de Hércules en lo alto / Istock / xro

Lo mejor del paseo es que puedes ver algunos de los lugares más visitados de la ciudad sin necesidad de utilizar el coche. Uno de los puntos de partida es el castillo de San Antón, una construcción del siglo XVI que ha pasado por distintas etapas hasta ser declarado Monumento Histórico-Artístico en 1949.

Durante el recorrido aparecen también las playas de Riazor y del Orzán, dos de los grandes arenales urbanos de Galicia que son de los preferidos tanto por bañistas como por aficionados al surf. Otra de las más populares es la de San Amaro, que también se puede contemplar desde el mirador donde está la estatua de la sirena.

El camino continúa después hacia el puerto deportivo y el centro histórico, donde las famosas galerías acristaladas que dieron a A Coruña el sobrenombre de "la Ciudad de Cristal" recuerdan la estrecha relación entre la arquitectura local y el mar.

Hay tantísimo por ver que lo mejor es que no te abrumes ni intentes hacer todo el paseo de una sola vez, porque recorrerlo al completo lleva varias horas. Más aún si eres como nosotros y necesitas pararte a mirar todo. Disfruta de cada tramo con calma, pues cada uno ofrece una perspectiva distinta del Atlántico.