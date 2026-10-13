El paseo marítimo bajo una pérgola de mil pétalos blancos: un jardín tropical junto al puerto, chimeneas y palmeras para pasear sin esfuerzo frente al Mediterráneo

Cuando es el mar Mediterráneo el que se muestra ante nosotros, la vida se ve de otra manera. Dicen que en los pueblos bañados por él la gente es mucho más feliz, que cambia el clima pero también el estado de ánimo. Y quizá también por eso disfrutemos tanto de los largos paseos junto a él. El Paseo Marítimo de Málaga -o Antonio Banderas- ofrece 2,5 kilómetros de senda para deleitarse con la belleza de las vistas de día y de noche.

La ciudad de Málaga se ha convertido en uno de los destinos más cotizados, incluso para quienes se plantean mudarse tras la jubilación. Uno de los motivos es, precisamente, que está bañada por el Mediterráneo, que puede disfrutarse desde muchos puntos de la urbe. El Paseo abarca toda la playa de la Misericordia. Hacia el este, se transforma en el Paseo Marítimo de Antonio Machado y, al oeste, queda delimitado por el Espigón de la Térmica.

Adriana Fernández

La playa más popular de la ciudad

La Misericordia cuenta con 30 metros de ancho y, a pesar de estar ubicada en la parte más industrial de la ciudad, es realmente bonita y popular. Antiguamente era un arrabal y lugar de fábricas, chimeneas e industrias, pero hoy la vista ha cambiado mucho. Su nombre se debe al hospicio de beneficencia que había cerca, la Casa de la Misericordia, que desde 2012 funciona como el espacio cultural más dinámico de la capital, un laboratorio de arte emergente.

El Mediterráneo baña la ciudad de Málaga / Istock / Lucas Viani

Pero la playa también ofrece buenas características para el baño. De hecho, cuenta con la distinción Q de calidad turística, pues tiene todos los servicios, desde duchas y baños hasta actividades, parques y juegos. Y, como no podía ser de otra manera, chiringuitos y restaurantes donde degustar el mejor pescadito frito de todo el Mediterráneo y otras especialidades: espetos, bienmesabe, gazpachuelo, berenjenas fritas con miel...

Chimeneas como parte del paisaje

Aunque este paseo marítimo es tal vez más conocido por sus chimeneas, que forman parte del skyline junto a las palmeras y los edificios residenciales. En el siglo XIX, Málaga era la segunda ciudad más industrializada de España, solo después de Barcelona, y en el paseo sigue habiendo algunos vestigios que así lo demuestran, como la Central Termoeléctrica de San Patricio, de 1957, que los vecinos aprovechaban para bañarse con agua caliente.

El Paseo Marítimo de Málaga o Antonio Banderas / Istock / Sergey Dzyuba

Más adelante en el paseo aparece la chimenea de la Fundición de Plomo, conocida como Los Guindos o Torre Mónica. Se construyó en 1923 como la chimenea más alta de España, con sus 106 metros. Su gran altura se debía a que tenía que dispersar los gases de la fundición. La última chimenea es la de calle Pacífico, la más antigua, de 1890, y la que más actividad ha tenido. Primero fue de la fábrica de abonos artificiales y finalmente de la fábrica de ácido sulfúrico.

El Paseo Marítimo de Málaga junto al puerto / Istock / alxpin

Donde las palmeras cobran vida

Estas chimeneas artificiales se funden en el paisaje con las palmeras que adornan todo el paseo, además de la pérgola cubierta por mil pétalos blancos. Algo que lo convierte en un auténtico jardín tropical. Hay que llegar hasta la zona del puerto para disfrutar del Muelle Uno, donde fondean barcos de recreo y yates junto al Museo Pompidou de Málaga; y al Muelle Dos, con el Palmeral de las Sorpresas, un espacio reconvertido con casi 400 palmeras.

El puerto de Málaga cuando cae la noche / Istock / kostolom

Se trata de una superficie de 20.000 metros cuadrados con áreas de recreo para los más pequeños y lugares donde descansar y relajarse frente al mar. Es una manera de integrar el puerto y la ciudad, puesto que está muy cerca del centro histórico y varios jardines, como el Parque de Málaga, los jardines de Puerta Oscura o los de Pedro Luis Alonso. Al estar dentro del área portuaria, está prohibido el baño. Pero no ver un precioso atardecer en la mejor compañía.