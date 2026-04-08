El paseo marítimo más grande de una ciudad española recorre la costa más bonita del norte: tiene 13 kilómetros de longitud, rodea un faro romano Patrimonio de la Humanidad y está decorado con farolas modernistas de esmalte rojo

Como en todo paseo marítimo, las playas son otro de sus principales atractivos. La Coruña destaca por tener algunas de las mejor valoradas tanto por los viajeros como por los lugareños. Una de las más populares es la de San Amaro, que también se puede contemplar desde el mirador donde hay una estatua de la Serea. La leyenda cuenta que una sirena y un tritón nadaron junto a unos jóvenes un buen día y desde entonces se hace la travesía a nado de San Amaro.