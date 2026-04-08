El paseo marítimo más grande de una ciudad española recorre la costa más bonita del norte: tiene 13 kilómetros de longitud, rodea un faro romano Patrimonio de la Humanidad y está decorado con farolas modernistas de esmalte rojo
Es uno de los rincones más bonitos y especiales de La Coruña, repleto de historia a pesar de que el paseo es bastante reciente.
La costa del norte de España, que baña regiones como Cantabria, Asturias o Galicia, es considerada una de las más bonitas del país e incluso del mundo entero. Cuenta con playas de diversos tipos, algunas parecen paradisíacas y otras sacadas de otro mundo o de un libro de fantasía. Pero, sobre todo, cuenta con paseos marítimos de ensueño, desde donde unas simples vistas se convierten en algo mucho más profundo.
Viajamos hasta La Coruña para recorrer el paseo marítimo más extenso de Europa. Con 13 kilómetros y de obra muy reciente -empezó a construirse en 1990-, ya es un imprescindible cuando se va a la ciudad gallega. Con el paso de los años, se fueron añadiendo tramos hasta obtener como resultado lo que vemos a día de hoy. Pero no es el paseo en sí mismo, sino todo lo que encontramos a su paso.
De un castillo del siglo XVI a una torre romana del siglo I
Uno de los puntos de partida es el Castillo de San Antón, una construcción del siglo XVI que ha pasado por distintas etapas hasta ser declarado Monumento Histórico-Artístico en 1949. Primero sirvió como edificio defensivo ante las posibles invasiones por el mar, luego se transformó en prisión, después en un lugar para aislar a los marineros que llegaban de sus viajes con alguna enfermedad y finalmente en el Museo Arqueológico Histórico de La Coruña.
Otra parada relevante es el mirador con vistas a los dos faros de Mera. Aunque si hay un faro que gana a los dos en importancia histórica es la Torre de Hércules. Se trata del faro romano más antiguo del mundo. Data de finales del siglo I d.C. o comienzos del II d.C., siendo su luz un punto de referencia para los navegantes desde hace milenios. Debido a su historia, en 2009 pasó a formar parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
De camino a la playa
Como en todo paseo marítimo, las playas son otro de sus principales atractivos. La Coruña destaca por tener algunas de las mejor valoradas tanto por los viajeros como por los lugareños. Una de las más populares es la de San Amaro, que también se puede contemplar desde el mirador donde hay una estatua de la Serea. La leyenda cuenta que una sirena y un tritón nadaron junto a unos jóvenes un buen día y desde entonces se hace la travesía a nado de San Amaro.
También destaca la playa de las Lapas, con las mejores vistas de la ciudad y aguas un poco más cálidas. La playa de Matadero es pequeña pero bastante concurrida y famosa entre los coruñeses, que la llaman 'el horno' porque no corre nada de aire. En el polo opuesto está la playa del Orzán, con uno de los arenales más grandes y de las preferidas para los amantes de los deportes acuáticos. La de Riazor o la de San Roque son otros ejemplos.
La urbe gallega también se caracteriza por contar con uno de los mejores atardeceres de la región. En la última parte del paseo marítimo se encuentra uno de los puntos más famosos para ver la puesta de sol en La Coruña, El Portiño. Está más alejado del centro, pero merece realmente la pena, especialmente para los opacarófilos o los amantes de los atardeceres. Con farolas modernistas de esmalte rojo, este paseo se convierte en el más bonito del país.
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