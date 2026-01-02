El paseo marítimo más largo de Europa está en España, mide más de 26 kilómetros y recorre una de las islas más volcánicas del continente

No es una exageración ni un reclamo inflado para atraer clics. Es un dato medible, caminable y comprobable; os doy mi palabra. Y es que en Lanzarote existe un paseo marítimo continuo que supera los 26 kilómetros de longitud, pegado al Atlántico, atravesando playas, núcleos urbanos y paisajes volcánicos sin necesidad de coger el coche. Un récord europeo que no está en una gran capital ni en una costa peninsular, (aunque cueste creerlo), sino en una isla que lleva décadas demostrando a la perfección qué turismo y territorio no tienen por qué estar reñidos.