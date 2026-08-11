El paseo marítimo más largo de Europa está en una ciudad española: 13 kilómetros con el faro romano más antiguo del mundo y una fortaleza del siglo XVI

Este paseo marítimo con cerca de 13 kilómetros de longitud está considerado el paseo marítimo urbano más largo de Europa. Este recorrido bordea buena parte de la península coruñesa y conecta algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, convirtiéndose en una visita imprescindible para viajeros de cualquier parte del mundo. El itinerario discurre siempre junto al Atlántico, ofreciendo una sucesión de playas, miradores, monumentos y espacios naturales que permiten conocer la esencia de A Coruña desde una perspectiva privilegiada.

Uno de los aspectos que más sorprenden es la variedad de panorámicas que ofrece: tramos completamente urbanos, otros donde predominan los acantilados y las zonas verdes, además de numerosos miradores desde los que contemplar la fuerza de la naturaleza. Entre los elementos más reconocibles del paseo son sus inconfundibles farolas rojas modernistas, inspiradas en motivos relacionados con la historia y la simbología gallega.

Sara Fernández García

Las farolas rojas del paseo marítimo de A Coruña / Istock / Nandi Estevez

Con el paso del tiempo se han convertido en uno de los grandes iconos de la ciudad y acompañan a vecinos y visitantes durante gran parte del recorrido, aportando una imagen fácilmente reconocible. Además, buena parte del trazado cuenta con carril bici, lo que facilita recorrerlo tanto a pie como sobre dos ruedas. Pero sin duda, su patrimonio arquitectónico es de una belleza extraordinaria.

Vista aérea del paseo marítimo de A Coruña / Istock / Iurii Buriak

Los monumentos con vistas al mar más emblemáticos

El gran protagonista del paseo es la Torre de Hércules, arriba de la playa de Las Lapas. Este faro romano, construido hace casi dos mil años y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, continúa guiando a las embarcaciones que navegan frente a la costa gallega. A su alrededor se extiende un amplio parque escultórico donde arte contemporáneo y mitología en un espacio único. También cerca hay otros lugares muy populares como la Domus, el primer museo interactivo del mundo dedicado al ser humano, o esculturas tan reconocibles como el Pulpo y la Fuente de los Surfistas.

El faro romano del paseo marítimo de A Coruña / Istock / Aleh Varanishcha

Las playas más icónica La playa de Riazor es probablemente la más famosa de todas. Su amplia bahía en forma de concha, su arena fina y el alegre ambiente que la rodea la han convertido en uno de los grandes símbolos de la ciudad. Muy cerca se encuentra también la playa del Orzán, otro de los rincones preferidos tanto por los bañistas como por los aficionados a los deportes acuáticos.

Otro imprescindible es el Castillo de San Antón, una fortaleza levantada en el siglo XVI para proteger la ciudad de los ataques por mar. Durante siglos desempeñó funciones defensivas y llegó a utilizarse como prisión, hasta convertirse en la sede del Museo Arqueológico e Histórico de A Coruña. En su interior es posible recorrer salas dedicadas a la arqueología gallega, la historia medieval y la evolución de la ciudad, además de visitar espacios tan singulares como la antigua cisterna excavada en la roca o la reproducción de una embarcación de la Edad del Hierro.

El castillo de San Antón en A Coruña / Istock / mmeee

Además, otros de los lugares más singulares es el Cementerio de San Amaro, inaugurado a comienzos del siglo XIX y considerado uno de los camposantos históricos más importantes de Galicia. En su interior se conservan numerosos monumentos y panteones que merecen la pena visitar.