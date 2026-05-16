El paseo marítimo más espectacular del mundo está considerado "una obra maestra del modernismo": está en España y frente al Mediterráneo

Pocas ciudades españolas generan opiniones tan rápidas como Benidorm. Para algunos representa el gran icono turístico del Mediterráneo; para otros, uno de los perfiles urbanos más reconocibles de Europa por la selva de rascacielos frente al mar.

Paseo Marítimo de Poniente / Istock / Orietta Gaspari

Sin embargo, una de las intervenciones urbanas más importantes de las últimas décadas terminó cambiando también la forma de mirar la ciudad desde el punto de vista arquitectónico. El Paseo Marítimo de Poniente se ha convertido en una de las obras urbanísticas más reconocidas del litoral europeo gracias a un diseño curvo y ondulado frente a la Costa Blanca que rompe completamente con la idea tradicional del paseo marítimo mediterráneo. Tal es su impacto que ha recibido premios internacionales.

Adriana Fernández

Un proyecto que transformó completamente el frente marítimo de Benidorm

El antiguo paseo de la playa de Poniente, una de las más extensas de Benidorm, era mucho más convencional y funcional. Todo cambió con la remodelación impulsada a comienzos del siglo XXI, que buscaba reorganizar la relación entre la ciudad, la playa y el espacio peatonal frente al mar.

El resultado de esta obra firmada por Carlos Ferrater, Xavier Martí Galí y el Estudio OAB de Barcelona, fue una estructura de líneas curvas inspiradas en el movimiento de las olas y en la geografía mediterránea. En el paseo aparecen plataformas elevadas, escaleras, rampas y zonas peatonales que generan una sensación visual muy distinta dependiendo del punto desde el que se observe, pero siempre con esa ausencia casi total de líneas rectas.

El proyecto remodeló más de un kilómetro y medio de fachada marítima y, reproduciendo el movimiento del mar y la forma natural de la costa, consiguió integrar zonas de sombra, miradores y recorridos peatonales sin bloquear las vistas hacia el Mediterráneo.

Premios internacionales y reconocimiento

El paseo no tardó en llamar la atención fuera de España. Poco después de su inauguración en 2009, comenzó a aparecer en revistas especializadas y premios internacionales de arquitectura y urbanismo.

La obra obtuvo, entre otros reconocimientos, el prestigioso Premio FAD de Arquitectura y el premio del Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, uno de los organismos internacionales más conocidos dentro del ámbito arquitectónico contemporáneo.

Benidorm / Istock / Orietta Gaspari

Además, distintos medios especializados han destacado el proyecto como una de las intervenciones urbanísticas más relevantes realizadas en España durante las últimas décadas. Parte de ese reconocimiento tiene que ver con la dificultad técnica de adaptar una estructura tan compleja a un frente marítimo tan transitado y condicionado por la topografía de la costa.

El paseo también ayudó a cambiar parcialmente la percepción internacional de Benidorm desde el punto de vista arquitectónico. Durante mucho tiempo, la ciudad era percibida casi exclusivamente desde el fenómeno turístico y urbanístico de los rascacielos. Pero proyectos como este comenzaron a introducir a Benidorm en debates relacionados con diseño urbano, sostenibilidad y recuperación del espacio público.

Benidorm, Alicante / Istock

El uso de colores también juega un papel importante en el diseño, con los tonos azules, blancos y ocres integrados en distintas partes del recorrido.

Otro de los elementos más valorados por arquitectos y urbanistas es la forma en la que el paseo gestiona el desnivel entre la ciudad y la playa. En lugar de resolverlo mediante muros rígidos, el proyecto utiliza plataformas curvas y recorridos continuos que suavizan muchísimo la transición entre ambos espacios.

Más allá de la arquitectura, el Paseo Marítimo de Poniente se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de Benidorm. Además, el recorrido conecta distintas zonas de restaurantes, terrazas y accesos directos a la playa, lo que ha ayudado también a revitalizar buena parte de la zona.