El paseo marítimo esculpido sobre la roca de un fiordo donde probar las mejores anchoas de España: un castillo-faro sobre el puerto, una iglesia gótica y acantilados frente al cantábrico que recuerdan a Noruega
La bahía cántabra que combina un puerto marinero con un majestuoso perfil medieval.
Si algo tienen de reconocibles los paisajes noruegos son los fiordos, esas formaciones de origen geológico que esconden un valle glaciar inundado por el mar. Y aunque no es algo habitual en el paisaje de España, sí es cierto que hay rincones del norte de la península con un parecido más que razonable, como Castro Urdiales, en Cantabria.
No es que sea un fiordo en sentido geográfico, aunque es verdad que algunas vistas de su puerto y de la costa pueden recordar a una pequeña ensenada protegida entre elevaciones, como son los fiordos. Más allá de las comparaciones (que por aquí nos gustan bastante), Castro Urdiales tiene motivos más que suficientes para presumir de entorno singular y paisajes únicos, y uno de los más característicos lo podemos ver en entre bahía, el puerto y el abrigo que proporciona el rompeolas, junto a un frente costero rocoso. Como una sucesión de ensenadas y cabos que lo convierten en un paisaje único en la costa cántabra.
El paseo marítimo, la joya de Castro Urdiales
El gran protagonista a este lado de la costa es el rompeolas, una estructura construida para proteger el puerto del oleaje. Lo interesante es que hoy también funciona como paseo y mirador: al caminar por él, el mar queda a ambos lados y se obtiene una perspectiva abierta de la costa y de la villa.
Pero hay algo que todavía hace de este paseo marítimo algo más especial aún: y es el hecho de que el rompeolas se adentra en el Cantábrico con uno de los conjuntos monumentales más reconocibles de la costa cantábrica. No es solo un recorrido junto al mar, sino que se trata de un itinerario que permite contemplar el puerto, el casco histórico y los monumentos medievales desde distintas perspectivas.
Un conjunto medieval junto al agua
Desde el entorno del puerto y el paseo se contempla uno de los perfiles más característicos de Castro Urdiales: la iglesia gótica de Santa María de la Asunción, el castillo-faro de Santa Ana, el puente medieval y la ermita levantada sobre un peñón rocoso. La proximidad de todos estos elementos hace que el patrimonio histórico forme parte del propio paisaje marítimo, casi como si estuviera flotando en medio del mar.
El paseo también permite descubrir una cara menos medieval de Castro Urdiales. Y es que, a finales del siglo XIX y principios del XX, el auge económico ligado a la minería, la pesca y la industria favoreció la construcción de edificios burgueses y modernistas. Entre ellos figuran la Casa de Isidra del Cerro y el edificio Royal, de 1899 y 1901, respectivamente.
Larga tradición conservera: las anchoas son las estrellas
El recorrido pasa junto al puerto pesquero y sus instalaciones, entre ellas la lonja y la cofradía de pescadores, donde todavía se mantiene viva la tradición conservera de la ciudad. Y aunque es cierto que la capital más emblemática del Cantábrico para comer anchoas es Santoña, Castro Urdiales también es un gran destino para degustarlas. La calidad del bocarte (la materia prima de la anchoa), la elaboración artesanal y la existencia de empresas con una larga historia detrás, como Lolín, lo confirman.
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