El paseo marítimo más elegante de España es una joya de la Belle Époque en el Cantábrico: su barandilla blanca es el icono de una bahía perfecta y conecta palacios reales con jardines que miran al mar

Frente a la línea de arena, la isla de Santa Clara actúa como contrapunto natural y cultural. En los meses estivales, pequeñas embarcaciones conectan el puerto con esta isla para ofrecer nuevas perspectivas de la bahía. Muchos donostiarras coinciden en que su presencia es la que da a La Concha ese perfil único, reconocible en cualquier fotografía. Pero la realidad es que La Concha es mucho más que un lugar donde bañarse: es un escenario que se vive desde el paseo marítimo de forma especial, custodiado por la emblemática barandilla blanca, esa filigrana de hierro que ya forma parte del imaginario donostiarra.