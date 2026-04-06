El paseo marítimo más elegante de España es una joya de la Belle Époque en el Cantábrico: su barandilla blanca es el icono de una bahía perfecta y conecta palacios reales con jardines que miran al mar
Para los que encuentran en un paseo marítimo su paz mental y el plan perfecto para un fin de semana: situado en el Cantábrico, cada detalle cuenta una historia.
Esta playa despliega un arco perfecto de arena dorada frente al Cantábrico que lleva siglos conquistando a los viajeros. Cuando llega el verano, la bahía despierta con una energía que contagia. Familias que buscan un chapuzón seguro, deportistas que salen en busca de la ola precisa o paseantes que simplemente se abandonan al ritmo de las mareas. Sus más de mil trescientos metros de longitud permiten convivir sin estrés, y sus accesos escalonados facilitan entrar y salir del arenal de forma rápida y sencilla.
Las aguas de esta playa son generalmente tranquilas, por lo que se convierten en terreno fértil para iniciarse en deportes como el kayak, el paddle surf o el bodyboard. En marea alta, el conocido Pico del Loro regala una rompiente urbana que reúne a habituales y curiosos en torno al espectáculo de las olas. Y cada verano, una plataforma flotante con toboganes y trampolines añade una nota de diversión despreocupada que hace las delicias de los más jóvenes. Sí, hablamos de la playa de La Concha, en pleno corazón de Donostia, San Sebastián.
Considerada desde hace años una de las mejores playas urbanas de Europa, La Concha mantiene intacta su capacidad de seducción. Su secreto quizá resida en ese equilibrio entre naturaleza, arquitectura y vida cotidiana, un triángulo perfecto que convierte cada visita en un recuerdo inolvidable. Además, desde este mismo paseo marítimo puede continuarse hacia el puerto o enlazar con las playas vecinas de Ondarreta y Zurriola.
El paseo marítimo más bonito de España: sus emblemáticas barandillas blancas
Frente a la línea de arena, la isla de Santa Clara actúa como contrapunto natural y cultural. En los meses estivales, pequeñas embarcaciones conectan el puerto con esta isla para ofrecer nuevas perspectivas de la bahía. Muchos donostiarras coinciden en que su presencia es la que da a La Concha ese perfil único, reconocible en cualquier fotografía. Pero la realidad es que La Concha es mucho más que un lugar donde bañarse: es un escenario que se vive desde el paseo marítimo de forma especial, custodiado por la emblemática barandilla blanca, esa filigrana de hierro que ya forma parte del imaginario donostiarra.
El recorrido arranca junto a la avenida de la Libertad y se estira placenteramente hasta el túnel del Antiguo, siempre bordeando la curva perfecta de la bahía. A los pocos pasos, uno se encuentra con el detalle que, más que ningún otro, define este paseo: la barandilla blanca. Un delicado entramado de hierro que, desde principios del siglo XX, forma parte inseparable del perfil urbano de la zona. La ideó Juan Rafael Alday, arquitecto municipal, y hoy su diseño se ha convertido en un símbolo que trasciende la función para la que fue creado.
Y hay más secretos. Uno de los módulos luce una flor orientada hacia la bahía en lugar de hacia los paseantes, como si quisiera saludar al mar. Por si fuera poco, existen réplicas de la barandilla a tamaño real que algunos artesanos realizan por encargo para quienes desean llevar un pedazo del paseo a casa.
Arquitectura señorial frente al paseo marítimo más cotizado del norte
Quien avanza por el paseo descubre, además, un auténtico catálogo de arquitectura señorial. A un lado, el Hotel de Londres impone su elegancia discreta frente al mar; más adelante, el palacio Miramar despliega un aire inglés que recuerda la época en que la realeza veraneaba en la ciudad. No falta tampoco un guiño a la tradición balnearia de San Sebastián: las instalaciones de La Perla, centro de talasoterapia asentado directamente sobre la playa.
Y cada mes de abril, más de un millar de niños, niñas y adultos convierten este escenario en una coreografía colectiva para celebrar el Día Internacional de la Danza, ocupando con tutús y zapatillas un espacio habitualmente reservado al oleaje y a la desconexión.
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