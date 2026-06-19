El paseo marítimo perfecto para un domingo: 4 kilómetros junto al Mediterráneo, un faro del siglo XIV y el puerto deportivo más elegante de las islas Baleares
Con varios monumentos a lo largo de todo el paseo, es uno de los más bonitos y especiales de todas las islas Baleares.
Pasear por un camino delimitado por palmeras, frente a edificios emblemáticos y el puerto rebosante de yates es una experiencia que se puede dar en varios puntos del litoral mediterráneo, pero en pocos de una manera tan especial como en el Paseo Marítimo de Palma de Mallorca. Un total de 4 kilómetros junto al mar que componen una amplia avenida con paseo peatonal y carril bici. El plan perfecto para conocer la ciudad y para disfrutar en la tranquilidad de un domingo.
Aunque realmente se puede caminar durante mucho más tiempo junto al mar, desde el puerto militar hasta el aeropuerto, pero el paseo marítimo estricto comienza en Porto Pi, frente al puerto deportivo más elegante de Baleares, y termina en la antigua localidad pesquera de Portixol. Desde que se creó a mediados del siglo XX, ha sido uno de los centros neurálgicos de Mallorca. Por las mañanas para hacer ejercicio y por las noches para cenar y bailar.
Un paseo con grandes monumentos
El nombre oficial es Avenida Gabriel Roca, en honor al ingeniero jefe del puerto de Palma entre 1940 y 1962. Fue él quien impulsó la planificación del paseo marítimo. En sus inicios era muy diferente a lo que vemos a día de hoy, ya que el mar tampoco estaba en el mismo lugar, aunque parezca imposible. Hasta la década de 1970, el mar llegaba hasta las murallas que rodean la catedral, pero la construcción de una nueva carretera y paseo lo empujaron hacia fuera.
La Catedral de la Luz
Por tanto, ahora el paseo marítimo pasa junto a la imponente catedral de La Seu, un templo del siglo XIV y, al mismo tiempo, el edificio más icónico de la capital. Además, es una de las construcciones góticas más altas de Europa y también se conoce como la Catedral de la Luz. Cuenta con 61 ventanales, siendo el rosetón central el más espectacular; pero todos aprovechan los rayos de luz que entran desde por la mañana hasta que comienza a atardecer.
La Seu se modificó a principios del siglo XX, pero no por cualquiera, sino por el mismísimo Antoni Gaudí. El catalán dejó su impronta modernista en elementos como la corona de espinas iluminada sobre el altar. Aunque fue concluida por uno de sus alumnos y compañero. Es uno de los lugares de visita obligatoria en cualquier viaje a Palma de Mallorca, pero no es el único punto interesante que aparece a lo largo y ancho del paseo marítimo de la ciudad.
El tercer faro más antiguo del mundo
Comenzando en el principio del paseo, destaca el Faro de Porto Pi, situado a la entrada del puerto de Palma de Mallorca. Empezó a funcionar en el siglo XIV y desde entonces no ha dejado de hacerlo, convirtiéndose en uno de los faros en funcionamiento más antiguos del mundo -después de la Torre de Hércules de La Coruña y el Faro de Génova-. Tiene una altura de 38 metros y la torre que vemos ahora ha sido restaurada varias veces desde el siglo XVII.
Otros puntos relevantes
A continuación, aparece pronto la discoteca Tito's, que es probablemente una de las más antiguas del país, ya que abrió en 1920. Muy próximo, el moderno barrio de Santa Catalina, con una vida nocturna de lo más animada. Se extienden también las murallas del siglo XVI, rodeando el Museo de Arte Contemporáneo de Es Baluard y, a lo lejos, el Castillo de Bellver. Luego aparece el Real Palacio de la Almudaina y acto seguido, la preciosa catedral.
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