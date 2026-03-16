El paseo marítimo más bonito del mundo está en España y mide 26 kilómetros: es el más largo de Europa, tiene un paisaje volcánico y está rodeado de palmeras
Con un paisaje que parece surgido de otro planeta, este paseo marítimo marca una de las rutas continuas costeras más cotizadas de España.
Disfrutar del buen tiempo en un paseo marítimo de la costa no es un plan que se reserva para verano ni mucho menos. Escapar del ruido de la ciudad, del estrés del trabajo y dar un paseo con el sonido del mar de fondo es uno de los mejores placeres de la vida. Los afortunados que viven cerca pueden escapar un rato cada día para respirar el aire salado de la brisa marina, otros, en cambio, aprovechan los fines de semana o alguna escapada para hacerlo.
Y aunque en la Península Ibérica tengamos una infinidad de paseos marítimos que bordean nuestra tierra para gozar de este plan perfecto, la realidad es que solo uno es el más largo de Europa... Y se encuentra en una isla. Aun así, merece la pena desplazarse hasta el Archipiélago Canario para conocer esta avenida marítima. Concretamente en el corazón del Atlántico, frente a la costa africana, la isla de Lanzarote ofrece un paisaje volcánico con un ambiente de lo más cotizado.
Con apenas unos rayos de sol, este paseo marítimo se convierte en uno de los lugares más visitados por los turistas y sobre todo, por sus vecinos. De hecho, a lo largo de los últimos años, el aprovechamiento del frente marítimo se ha convertido en una prioridad para las autoridades locales. El objetivo ha sido conectar los distintos núcleos urbanos mediante recorridos continuos que faciliten el desplazamiento a pie o en bicicleta y, al mismo tiempo, permitan disfrutar del paisaje costero. El resultado es un paseo marítimo que hoy se extiende durante más de 26 kilómetros.
El paseo marítimo más largo de Europa se encuentra en una de las islas más bonitas de España
Este paseo marítimo sucede en una isla declarada Reserva de la Biosfera, donde la relación entre naturaleza y planificación urbana siempre ha sido una cuestión delicada. En este caso, la infraestructura se ha integrado con el entorno sin alterar significativamente el paisaje volcánico ni el equilibrio del litoral. Además, sus campos de lava solidificada, sus conos volcánicos y sus playas abiertas al océano forman parte de una geografía única dentro del archipiélago canario.
Curiosamente, Lanzarote no siempre fue el protagonista, y es que durante años fue A Coruña quien ostentó el privilegio título del “paseo marítimo más largo de Europa”, con algo más de 15 kilómetros que rodean su fachada. Sin embargo, en 2016 Lanzarote superó esa cifra con la finalización de los tramos que unieron los distintos municipios del litoral oriental de la isla.
Qué debes saber antes de visitar el paseo marítimo: el itinerario de su recorrido
El recorrido comienza en Puerto del Carmen, uno de los enclaves turísticos más antiguos y animados de la isla. Desde allí, el camino discurre paralelo al Atlántico, atravesando playas, barrios residenciales y pequeñas áreas comerciales. A medida que avanza hacia el norte, enlaza con Playa Honda y continúa hasta Arrecife, la capital insular, donde el paisaje urbano se mezcla con el ritmo tranquilo del litoral. Más adelante, el itinerario sigue hacia Costa Teguise, otra de las zonas turísticas destacadas.
Lo curioso de este paseo no es solo su longitud, sino su origen. No fue concebido inicialmente como un único proyecto monumental, sino que nació de la unión progresiva de distintos tramos ya existentes. Con el tiempo, los municipios fueron acondicionando y conectando estos recorridos hasta crear un paseo continuo que hoy permite desplazarse de una localidad a otra sin necesidad de utilizar el coche... ¡Una fantasía!
Completar el recorrido completo a pie puede llevar entre cinco y seis horas. Muchos visitantes optan por recorrer solo algunos tramos, deteniéndose en playas o terrazas frente al mar, mientras que otros prefieren hacerlo en bicicleta para disfrutar de la costa de una forma más dinámica.
Síguele la pista
Lo último