El paseo marítimo más bonito del mundo está en España y mide 26 kilómetros: es el más largo de Europa, tiene un paisaje volcánico y está rodeado de palmeras

Con apenas unos rayos de sol, este paseo marítimo se convierte en uno de los lugares más visitados por los turistas y sobre todo, por sus vecinos. De hecho, a lo largo de los últimos años, el aprovechamiento del frente marítimo se ha convertido en una prioridad para las autoridades locales. El objetivo ha sido conectar los distintos núcleos urbanos mediante recorridos continuos que faciliten el desplazamiento a pie o en bicicleta y, al mismo tiempo, permitan disfrutar del paisaje costero. El resultado es un paseo marítimo que hoy se extiende durante más de 26 kilómetros.