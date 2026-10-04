El paseo marítimo más bonito del mundo está en España: una joya de toques modernistas con palmeras y kilómetros llanos pensados para pasear sin esfuerzo

Muy pocas ciudades de nuestro país generan tantas (y tan dispares) opiniones como Benidorm. Este gran icono turístico del Mediterráneo tiene uno de los perfiles urbanos más reconocibles de Europa por la selva de rascacielos frente al mar, pero Benidorm es mucho más que esta estampa típica que todos tenemos en la cabeza.

Paseo Marítimo de Poniente / Istock / TONO BALAGUER

En la playa de Poniente levantaron en 2009 un paseo marítimo que transformó de arriba abajo la fachada litoral de la ciudad y que acabó cosechando reconocimientos de arquitectura por medio mundo. Sí, sí, en el mismo Benidorm de los hoteles infinitos. Y lo hiceron innovando: en lugar del clásico trazado recto de baldosas pegado al tráfico, los arquitectos Carlos Ferrater y Xavier Martí idearon una estructura continua de formas onduladas y colores vivos que se amolda al terreno de la playa.

Antes de esta reforma, la zona de Poniente convivía con una carretera pegada a la arena, por lo que estaba saturada de aparcamientos y separada del mar por una balaustrada antigua. Eso había que cambiarlo y darle el aspecto que merecía. Con la intervención urbanística le quitaron metros al asfalto para devolvérselos a los peatones y a la propia playa, ganando así espacio para pasear y descansar.

Un cambio de imagen reconocido en todo el mundo El proyecto de Poniente ha recibido premios internacionales de gran prestigio, como el Premio FAD de Arquitectura, el Chicago Athenaeum o el WAN Award de diseño urbano. El jurado destacó principalmente cómo se resolvió un problema de muchas ciudades costeras: eliminar la barrera de coches para crear una transición natural y peatonal entre la trama urbana y la playa.

El pavimento es de lo más llamativo porque está formado por miles de pequeñas piezas cerámicas de colores que van dibujando franjas geométricas a lo largo del recorrido y sirven para organizar plataformas en varios niveles, que haya bancos de descanso y crear accesos hacia la arena. La forma del paseo va reproduciendo el movimiento del mar y la forma natural de la costa.

La forma en la que el paseo gestiona el desnivel entre la ciudad y la playa es uno de los elementos más valorados por arquitectos y urbanistas, pues, en lugar de resolverlo mediante muros rígidos, el proyecto utiliza plataformas curvas y recorridos continuos que suavizan muchísimo esa transición entre ambos espacios.

Paseo Marítimo de Poniente / Istock / Orietta Gaspari

De Poniente a Levante

El paseo arranca junto al Parque de Elche, una zona arbolada llena de palmeras que sirve de transición entre el centro urbano y el mar. Desde ahí inicias el tramo moderno de curvas y cerámica de Poniente, que es la playa más ancha y tranquila del municipio. Al llegar al final del paseo te topas con el puerto deportivo y, remontando las calles del casco antiguo, alcanzas el Balcón del Mediterráneo, el emblemático mirador situado sobre las rocas de la antigua fortaleza que divide ambas bahías.

Benidorm / Istock / Orietta Gaspari

Al descender del mirador se abre la playa de Levante, donde el ambiente cambia por completo. Aquí te esperan más de dos kilómetros de paseo lleno de cafeterías, terrazas y la animación constante tan caracerística de estaa ciudad a cualquier hora del día.