El paseo marítimo más bonito del mundo se llama "el Balcón del Mediterráneo": está en Alicante, es una joya del estilo clásico y está en la ciudad con más rascacielos de Europa
Tiene unas vistas impresionantes de la costa y se encuentra en uno de los lugares más visitados de España.
Los sitios con costa tienen un encanto especial que ningún otro rincón posee. Pasear mientras te da la brisa del mar y observas su horizonte infinito es algo no tiene precio. Hasta el olor del aire se siente diferente. Por suerte, España cuenta con una gran cantidad de lugares con una costa perfecta para perderse. En concreto, hay uno en Alicante que es impresionante.
Sus increíbles vistas le han hecho ser conocido como “el balcón del Mediterráneo”. Sin embargo, aparte de una panorámica espectacular tiene otra característica que lo hace único, y es que es una de las ciudades con más rascacielos de Europa. Es una joya de la arquitectura moderna y, en muchas ocasiones, es incluso comparada con una de las ciudades más populares del mundo.
El Nueva York español
Hablamos de Benidorm, una de las ciudades preferidas para conocer España con más de un millón de turistas cada año. Si la visitas, será inevitable que te fijes en sus edificios, ya que es la ciudad española con más rascacielos por habitante del mundo. Caminar por sus calles se siente como pasear por la Gran Manzana, y es que en muchas ocasiones se habla de ella como la “Nueva York del Mediterráneo”.
Su arquitectura moderna es visible por toda la ciudad, pero cuenta con varios sitios que se llevan la palma. Algunos de ellos son el Intempo Residential Sky Resort, de aproximadamente 200 metros de altura; el Gran Hotel Bali, que durante años fue el hotel más alto de Europa; o la Torre Lúgano, uno de los edificios residenciales más altos del país.
Un paseo marítimo único
Aunque a primera impresión puede parecer que Benidorm solo tiene rascacielos, esta afirmación no está nada más lejos de la realidad. Si la visitas, has de pasear por sus 2 paseos marítimos, con unas vistas impresionantes de la costa mediterránea. El más tradicional es el Paseo de Levante, con una arquitectura más clásica y un ambiente animado lleno de ocio con vistas a la playa con la que comparte nombre.
Por otro lado, está el Paseo de Poniente, una obra más moderna diseñada por el arquitecto Carlos Ferrater, quien le dio un trazado ondulante y lo llenó de colores vivos. Buscó crear una dinámica urbanística entre los propios ciudadanos y que así pudieran decir frases como "quedamos en el Paseo de Poniente, en la zona amarilla", consiguiendo darle al paseo una identidad y convirtiéndolo en un símbolo de la ciudad.
Un balcón espectacular
Sin duda, una de las joyas de la corona de Benidorm es uno de sus miradores. Es conocido como “el Balcón del Mediterráneo”, y tiene vistas a la costa. Está en el casco antiguo de la ciudad, muy cerca de la Plaza del Castillo, en una península pentagonal que separa las playas de Levante y Poniente. Es de estilo clásico, con una barandilla blanca tradicional, y está asentado sobre los restos de una antigua fortaleza. Está junto a la Iglesia de San Jaime y Santa Ana, y es uno de los lugares más bonitos para disfrutar del amanecer y atardecer.
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