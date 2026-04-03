El paseo marítimo más bonito del mundo se llama "el Balcón del Mediterráneo": está en Alicante, es una joya del estilo clásico y está en la ciudad con más rascacielos de Europa

Sin duda, una de las joyas de la corona de Benidorm es uno de sus miradores. Es conocido como “el Balcón del Mediterráneo”, y tiene vistas a la costa. Está en el casco antiguo de la ciudad, muy cerca de la Plaza del Castillo, en una península pentagonal que separa las playas de Levante y Poniente. Es de estilo clásico, con una barandilla blanca tradicional, y está asentado sobre los restos de una antigua fortaleza. Está junto a la Iglesia de San Jaime y Santa Ana, y es uno de los lugares más bonitos para disfrutar del amanecer y atardecer.