El paseo marítimo más bonito del mundo está en Alicante y es el más antiguo de España: seis millones de teselas de mármol tricolor que imitan las olas del mar

Una de las principales ciudades que se extienden alrededor de las costas del Mediterráneo, Alicante es uno de los destinos más frecuentados durante la temporada de verano año tras año. Coronada por el imponente castillo de Santa Bárbara, que se asienta en lo alto del monte Benacantil – el perfil del cual, visto desde la playa, asemeja un rostro –, su ambiente marítimo lo convierte en una apuesta segura para aquellos que quieran escapar del calor sin dejar de lado las comodidades de la ciudad.

El castillo de Santa Bárbara corona la ciudad de Alicante / Istock / saiko3p

Junto a los dos puertos, en el litoral de Alicante se encuentran cantidad de playas y calas en las que darse un buen chapuzón. Pero ésta no es la única manera que hay de disfrutar del aire fresco y salado que impregna la atmósfera de la ciudad. Frente a la marina deportiva del puerto de Alicante se extiende La Explanada, un paseo marítimo que une las plazas de Canalejas y Puerta del Mar.

Sara Fernández García

Como una ola

Superando los 500 metros de longitud, el Paseo de la Explanada de España es uno de los lugares más emblemáticos de Alicante. Sus orígenes se remontan hasta mediados del siglo XIX, lo que lo convierten en uno de los paseos marítimos más antiguos que podemos encontrar en España. Pasear por esta rambla es, aparte de una excelente alternativa para deleitarse con la brisa marina, una auténtica inmersión en la identidad alicantina.

El Paseo de la Explanada de España / Istock / arcady_31

El paseo no destaca solo por su extensa historia. Flanqueado por varias filas de palmeras a cada lado, las cuales aportan una sombra de lo más agradable, es su pavimento el que hace que el paseo sea inmediatamente reconocible. Compuesto por más de 6,5 millones de teselas de mármol (de colores rojo Alicante, crema Marfil y negro Marquina), conforma un fantástico mosaico ondulado, el cual evoca las olas del mar.

A lo largo del paseo se mezclan historia, cultura y la verdadera esencia mediterránea. Repleto de terrazas en las que sentarse a disfrutar de la vida, ya sea de día o de noche – aquí siempre hay algo por hacer –, uno de los puntos más destacados de la Explanada es La Concha, un pequeño auditorio al aire libre que, durante todo el año, acoge conciertos y eventos culturales.

Descubriendo la belleza de Alicante

Con una población que ronda los 350.000 habitantes, Alicante tiene muchas más cosas por ofrecer a sus visitantes. Ya sean la monumental plaza de Luceros, el pintoresco barrio de Santa Cruz, o el modernista Mercado Central, Alicante nunca decepciona. Junto a la belleza de sus calles, y la exquisita gastronomía que puedes degustar en cualquiera de sus restaurantes, son también sus habitantes los que convierten a la ciudad en un destino infalible.

Uno de los monumentos más importantes de la ciudad es la Concatedral de San Nicolás. Construida en el siglo XVI en un marcado estilo renacentista – aunque su claustro data del siglo XV y es de estilo gótico valenciano –, el templo destaca sobre todo por su magnífica cúpula de color azul. Por otro lado, y como he mencionado al inicio, el Castillo de Santa Bárbara domina la ciudad. Construida en el siglo IX, esta fortaleza ofrece algunas de las mejores panorámicas que se pueden obtener de todo Alicante.