El paseo marítimo más bonito de España rodea una ciudad trimilenaria frente al Atlántico: recuerda al Malecón de La Habana por sus fachadas de colores y une fortalezas militares con catedrales de cúpulas doradas

Eso y la belleza de sus vistas es lo que tienen en común los andaluces con los habaneros. El Paseo Marítimo de Cádiz es todo un emblema de la capital, que combina a la perfección historia, tradición y naturaleza. El trazado del paseo que se pisa en la actualidad se remonta al siglo XVIII. En aquella época, Cádiz estaba experimentando un auge económico gracias a su puerto comercial.