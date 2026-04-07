El paseo marítimo más bonito de España rodea una ciudad trimilenaria frente al Atlántico: recuerda al Malecón de La Habana por sus fachadas de colores y une fortalezas militares con catedrales de cúpulas doradas
Se encuentra en una de las ciudades más visitadas y preciosas de España, con lugares emblemáticos y unas costas de ensueño.
El Malecón habanero es símbolo de nostalgia y resiliencia; se suele describir como el sofá de la ciudad, ese lugar donde ocurren a diario cientos de despedidas y reencuentros. Como se suele decir en Cuba, "si el Malecón pudiera hablar...", contaría historias de lucha y de amor silenciadas que se han vivido en sus ocho kilómetros de extensión.
Esa idea de un sitio donde amanecer cantando y bebiendo se traslada a una ciudad muy especial de España. Hay paseos marítimos que son mucho más que un simple recorrido frente al mar. El océano Atlántico baña las costas de la capital cubana del mismo modo que baña la ciudad de Cádiz, aunque ahí, además, se junta con el mar Mediterráneo.
El paseo marítimo más bonito de España
Eso y la belleza de sus vistas es lo que tienen en común los andaluces con los habaneros. El Paseo Marítimo de Cádiz es todo un emblema de la capital, que combina a la perfección historia, tradición y naturaleza. El trazado del paseo que se pisa en la actualidad se remonta al siglo XVIII. En aquella época, Cádiz estaba experimentando un auge económico gracias a su puerto comercial.
Así que Carlos III decidió comenzar las obras para dar forma a esta infraestructura que ahora se considera una auténtica maravilla costera. Allí, igual que en el Malecón, se reúnen cientos de personas a despedirse, reencontrarse, cantar y beber mientras esperan al amanecer. Y no son pocas las que aseguran haber encontrado el rincón más bonito de toda la costa española.
La antigua muralla y el paseo se extienden a la par. Aún quedan algunos vestigios que hablan de ese pasado en el que había que defenderse de los piratas e invasores. Se conocen como las Murallas de Puerta Tierra y, a medida que se avanza en el paseo, van apareciendo elementos como el Fuerte de San Sebastián, del siglo XVIII, desde donde contemplar unas vistas excelentes.
La Tacita de Plata y una catedral de cúpulas doradas
Al otro lado, fachadas de viviendas multicolores que completan ese paisaje habanero en la que se considera la ciudad más antigua del país. Cádiz fue fundada en torno al 1.100 a. C. por los fenicios y fue bautizada como 'Gadir', que significa 'fortaleza' o 'recinto cerrado'. Ha pasado mucho tiempo y la urbe ha cambiado sobremanera, pero aún se pueden ver algunos detalles de la época.
El casco antiguo se llama la Tacita de Plata y es donde se erige uno de los monumentos más relevantes que está junto al paseo marítimo: la Catedral Vieja, de cúpulas doradas y estilo gótico mudéjar. Alfonso X el Sabio fue quien la mandó levantar, demostrando su amor hacia esta tierra que tanto enamora a todo el que la descubre desde cualquiera de sus rincones.
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