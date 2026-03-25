El paseo marítimo más bonito de España es una obra modernista que recorre la Costa Blanca: es un oleaje de colores a los pies del Mediterráneo y comparte arquitecto con la Villa Olímpica de Barcelona
Se extiende por casi dos kilómetros de playa y sin embargo su fama, como la de muchas otras construcciones arquitectónicas que esperan ser reconocidas en esta ciudad, es opacada por el éxito de su turismo.
Conocido por su trazado ondulante y los vivos colores que lo cubren, este paseo marítimo sisea frente a la Costa Blanca en una simbiosis entre ciudad y naturaleza, donde la arquitectura orgánica contemporánea traduce las formas de esta pasarela intermedia que aúna el asfalto y la arena.
Firmado por Carlos Ferrater, una de las figuras más reconocidas de la arquitectura española contemporánea, el Paseo Marítimo de la Playa de Poniente de Benidorm -no confundir con la de Levante-, era en palabras de su arquitecto “un lugar muy deprimido”, al que él dio vida y color en una estructura de hormigón blanco encintado por una consecución cromática infinita, con la idea de, además de generar el propio paseo, crear una dinámica urbanística entre los propios ciudadanos, algo así como: "Quedamos en el Paseo de Poniente, en la zona amarilla", como explica el propio arquitecto.
Un concepto que más allá de la utilidad
De un estilo modernista y contemporáneo, esta estructura hecha en conjunto con el estudio de arquitectura AOB, nace de la intención de, más allá de dar respuesta, “crear un lugar” donde encontrar la necesidad de la obra.
Su estructura es tripartita: en la primera parte, el protagonista, indudablemente, es el hormigón blanco; a su base le sigue una segunda capa que, sobre la estructura, pavimenta con colores el paseo, que se adorna, a lo largo de la costa con elementos naturales que dotan de personalidad a este curioso proyecto.
La arquitectura en Benidorm
Entre los proyectos más conocidos de Ferrater, destacan las tres manzanas de la Villa Olímpica de Barcelona (1992), el Jardín Botánico de la misma ciudad, el Palacio de Congresos de Cataluña, el Auditorio de Castellón, o la Estación Intermodal de Zaragoza-Delicias, todos ellos producto de la combinación entre naturaleza y geometría.
Asimismo, la ciudad de Benidorm esconde entra su selva de edificios la silueta urbana vertical más densa de Europa fuera de grandes metrópolis, con edificaciones como el Gran Hotel Bali, reconocido como el hotel más alto de Europa por sus 186 metros de alto (210 metros contando mástiles), o el edificio residencial In Tempo, reconocible por la clásica forma de "M" coronada con un gran diamante y destacado como el mayor de Europa en su categoría.
El paseo de Levante
Además del de Poniente, Benidorm compite en sí mismo con su Paseo de Levante, diseñado por el estudio catalán MBM Arquitectos, presente también en la Villa Olímpica de Barcelona, y destacado por sus elementos verdes, con pasarelas de madera rodeadas de palmerales y una atractiva iluminación que recuerda un entramado de guirnaldas.
Un concepto diferente, más clásico y lineal, que contrasta con su homónimo en poniente en un choque de formas, materiales, diseños y conceptos que, de igual manera, abarcan las playas del mediterráneo valenciano.
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