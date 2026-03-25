El paseo marítimo más bonito de España es una obra modernista que recorre la Costa Blanca: es un oleaje de colores a los pies del Mediterráneo y comparte arquitecto con la Villa Olímpica de Barcelona

Firmado por Carlos Ferrater, una de las figuras más reconocidas de la arquitectura española contemporánea, el Paseo Marítimo de la Playa de Poniente de Benidorm -no confundir con la de Levante-, era en palabras de su arquitecto “un lugar muy deprimido”, al que él dio vida y color en una estructura de hormigón blanco encintado por una consecución cromática infinita, con la idea de, además de generar el propio paseo, crear una dinámica urbanística entre los propios ciudadanos, algo así como: "Quedamos en el Paseo de Poniente, en la zona amarilla", como explica el propio arquitecto.