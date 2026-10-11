El paseo marítimo más bonito de Andalucía está en una ciudad llamada “la Sirena del Océano”: un paseo entre murallas, una catedral dorada y el mar

Si es tu primera vez en Cádiz y no sabes por dónde empezar, te aclaramos dudas: el paseo. Sí, sí, lo tenemos claro. El Campo del Sur sigue la línea de la costa junto al casco antiguo y desde ahí vas a tener una de las mejores vistas de la ciudad, con el Atlántico a un lado, las murallas al otro y la cúpula amarilla de la Catedral sobresaliendo entre los edificios.

El Paseo Marítimo de Cádiz que recuerda a La Habana / Istock / Didenko Sergey

Cádiz tiene además un apodo gracias a Lord Byron, que la llamó la "Sirena del Océano" después de visitar la ciudad en 1809. Para comprobar por qué, basta con que camines unos kilómetros junto al mar y entres después por las calles del casco histórico. Vas a querer volver una y mil veces.

Adriana Fernández

Empieza por el Campo del Sur, el gran paseo que bordea Cádiz por su parte exterior. Aquí irás prácticamente pegado a las antiguas murallas, con el océano delante y sin perder de vista la Catedral de Cádiz que va apareciendo entre las casas a medida que avanzas. La Catedral Nueva comenzó a construirse en 1722 y tardó más de un siglo en terminarse. Desde el paseo no vas a dejar de ver su cúpula cubierta de azulejos amarillos. Seguro que te suena, porque es una de las imágenes más reconocibles de la ciudad y protagonista de casi todas las postales. También pasarás junto a los baluartes de Los Mártires y Capuchinos.

Vistas del Paseo Marítimo de Cádiz bañado por el océano Atlántico / Istock / Iakov Filimonov

Cuando llegues a La Caleta la imagen es otra porque la pequeña playa queda encajada entre el Castillo de Santa Catalina y el Castillo de San Sebastián, dos antiguas fortificaciones que protegían este lado de Cádiz. La Caleta es una buena parada para descansar antes de seguir caminando, que aún queda un ratito para completar el paseo.

Puedes acercarte hasta el Castillo de Santa Catalina o continuar por el Paseo Fernando Quiñones hacia el Castillo de San Sebastián, situado sobre un islote unido a tierra por una pasarela. Después puedes entrar en La Viña, el antiguo barrio de pescadores. Sus calles quedan a pocos metros de la playa y es uno de los lugares más conocidos de Cádiz para sentarse a picar o tomar algo. Si todavía tienes tiempo, vuelve hacia el centro por el Campo del Sur.

Las murallas, los baluartes y la Alameda

Para conocer mejor las antiguas defensas puedes continuar hasta la Alameda Apodaca. Este paseo discurre sobre la muralla junto a la bahía y tiene un aspecto muy diferente al del Campo del Sur, con jardines, bancos, cerámica sevillana y vistas hacia el agua. Muy cerca encontrarás la Muralla de San Carlos y el Baluarte de la Candelaria, construido en 1672. Desde la Alameda puedes seguir hacia el centro y acercarte a la Plaza de España. También puedes desviarte hacia el Parque Genovés antes de regresar a las calles del casco antiguo.

Aunque parezcan muchos sitios (Cádiz es una ciudad histórica, ¿cómo no iba a tener tanto partimonio?), la ruta se puede hacer perfectamente a pie y por supuesto no hace falta seguirla de principio a fin en un solo sentido.

La Catedral Vieja de Cádiz / Istock / HORST GERLACH

Entra en el casco antiguo y termina el paseo frente al océano

Después de recorrer la costa, te recomendamos que te pierdas un poco por El Pópulo, Santa María o El Mentidero. Son barrios de calles estrechas y plazas pequeñas que quedan muy cerca del paseo marítimo y son ideales para volver a pararse a tomar algo.

También puedes acercarte a la Catedral (puedes, y debes; es otro de los imprescindibles de la ciudad) y subir a la Torre de Poniente. Desde arriba tendrás una espectacular panorámica de Cádiz que te va a ayudar a entender esa peculiar forma que tiene, con el casco antiguo rodeado casi por completo por el mar.

Para terminar el día, ¿por qué no volver a La Caleta? Si llegas al atardecer, puedes sentarte frente al agua para disfrutar de esa luz que solo Cádiz tiene.