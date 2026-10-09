El paseo fluvial perfecto para una tarde de otoño: 5 kilómetros junto a un cañón donde crían cientos de buitres leonados
En Castilla y León existe un cañón de paredes verticales donde cientos de buitres leonados planean cada día: es un paseo fluvial de 5 kilómetros con antiguas cuevas rupestres, una ermita del siglo XIII y apenas desnivel.
El plan perfecto para una familia, sin exigencias ni tramos peligrosos: solo belleza, naturaleza y joyas de otras épocas que convierten el camino en un auténtico paraíso. Más de 10.000 hectáreas de paredes calizas, bosques y barrancos forman uno de los espacios naturales más sorprendentes de Castilla y León, modelado durante miles de años por la acción del agua y el viento. Se pueden ver buitres leonados, águilas reales y halcones, mientras cuevas y antiguas construcciones añaden al paisaje una historia que va mucho más allá de la propia naturaleza.
En la frontera entre Soria y Burgos, el río Lobos lleva milenios abriéndose paso entre la caliza hasta crear un cañón de paredes verticales que en algunos tramos alcanza varias decenas de metros de altura. Hoy esa grieta en la roca se llama Parque Natural del Cañón del Río Lobos, con cerca de 10.000 hectáreas repartidas entre siete municipios de ambas provincias (Ucero, Nafría de Ucero, Herrera de Soria, San Leonardo de Yagüe y Santa María de las Hoyas, en Soria, y Casarejos y Hontoria del Pinar, en Burgos).
A diferencia de otros cañones de la Península, se puede recorrer sin ningún tipo de experiencia montañera. El tramo clásico, el que arranca en el aparcamiento de Ucero y llega hasta la Ermita de San Bartolomé para volver sobre los mismos pasos, suma en total algo más de 5 kilómetros, prácticamente llanos (apenas un centenar de metros de desnivel acumulado en todo el recorrido), por una senda bien señalizada que discurre junto al cauce. En poco más de dos horas, con paradas para mirar al cielo, se completa de sobra. Quien quiera alargar la caminata puede seguir más allá de la ermita hasta el Puente de los Siete Ojos, dentro de la Senda del Río oficial, que en su trazado completo suma unos 12 kilómetros en un solo sentido.
Un cielo repleto de buitres leonados
En 1987, el espacio fue declarado también Zona de Especial Protección para las Aves, un reconocimiento que explica por qué, todavía hoy, basta con levantar la vista para ver planear sobre el cañón a decenas de buitres leonados. Y es que las paredes del cañón funcionan como un enorme palomar de roca. ¡Pero eso no es todo! Junto al buitre leonado, el cañón acoge otras rapaces rupícolas de interés: alimoche, águila real, halcón peregrino y búho real anidan en estos mismos cantiles.
El mejor momento para verlos planear es a media mañana o a primera hora de la tarde, cuando el aire caliente empieza a formar las térmicas que los buitres aprovechan para ganar altura sin apenas batir las alas. Es ideal hacerlo con prismáticos para contemplar la belleza de sus cielos.
Leyendas templarias y cuevas sin explorar
Siguiendo el curso del río hacia el interior del cañón, el paseo lleva hasta la Ermita de San Bartolomé, como habíamos comentado anteriormente. Construida en el siglo XIII y declarada Bien de Interés Cultural, es una iglesia de planta de cruz latina, levantada en sillería caliza, con una portada decorada con motivos vegetales y animales fantásticos, y un ábside cubierto con bóveda gótica que contrasta con la nave, más austera.
Además, arrastra desde hace siglos una leyenda que la vincula a los caballeros templarios, alimentada por su posible origen como capilla de un antiguo monasterio y por el simbolismo de su arquitectura. El entorno, además, conserva huellas de ocupaciones mucho más antiguas: pinturas rupestres de la Edad del Bronce y restos visigodos y romanos se han documentado en distintos puntos del parque, prueba de que este paso entre Soria y Burgos lleva miles de años siendo transitado.
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