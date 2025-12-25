El paseo más bonito de España según los senderistas recorre estrechos y ríos y no está masificado: es perfecto para hacer este fin de semana

Hay rutas que parecen diseñadas para los amantes del paisaje, con grandes miradores que dominan la montaña. Otras están hechas para los locos de la fauna y desde ellas se puede avistar todo tipo de aves. También hay recorridos que se adentran en el patrimonio histórico y que, incluso, son el acceso a pinturas rupestres. Este recorrido en el que nos adentramos hoy tiene un poco de todo ello.