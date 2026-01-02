El paseo más bonito de España en 2026 según los senderistas: recorre cascadas impresionantes y no está nada masificado

A pesar de ser una ruta sencilla, es recomendable hacerla con cierto conocimiento o acompañado de alguien que lo tenga, ya que ha habido imprudencias que han llegado a poner en peligro a muchos senderistas. Algunos de los puntos que hay a lo largo de la ruta, de hecho, son completamente inescrutables, por lo que hay que ir con mucho cuidado y respetando siempre la fuerza de la naturaleza. Además, hay que saber que para entrar a las cuevas de la Pedorrilla y el Farallón hace falta autorización previa.