El paseo más bonito de España en 2026 según los senderistas: recorre cascadas impresionantes y no está nada masificado
Pasear por la naturaleza es una de las actividades más bonitas que hay, y este 2026 es el año para empezar a hacerlo.
Si hay un país que tenga la suficiente variedad paisajística como para no cansarse nunca es España. Hay tantos rincones que es prácticamente imposible conocerlos todos. El senderismo es una buena manera de adentrarse en algunos de ellos, tan bonitos que harán que queramos quedarnos allí durante todo el 2026. Cualquier punto es bueno para empezar a explorar el país, pero hoy nos vamos hasta Albacete, para conocer una de las rutas menos masificadas y más valoradas por los senderistas profesionales.
Este será el año del senderismo y esta es la ruta por la que deberías empezar. Albacete es una provincia que, turísticamente hablando, no resulta demasiado atractiva. Craso error, pues tiene algunos de los paisajes más impresionantes y desconocidos de La Mancha, como el nacimiento del río Mundo. Un lugar que parece sacado de otro planeta, valga la redundancia, y cuya popularidad ha ido creciendo en los últimos años. Pero no tanto como para ser una ruta agobiante como otras que se reparten por la península.
Una de las rutas más bonitas de España
La ruta cuenta con 6,45 kilómetros -contando la ida y la vuelta-, tiene un nivel de dificultad bajo y se completa en unas dos horas. Se encuentra muy próximo a Riópar y es uno de los nacimientos de río más curiosos de España. En lugar de nacer en manantial tranquilo, como muchos hacen, lo hace con una furia natural que surge del interior de la tierra. Es un fenómeno que se conoce como reventón y forma cascadas espectaculares. La explicación es la acumulación de agua en el interior kárstico de la sierra del Segura.
Pero hay que tener en cuenta que el reventón se da únicamente en épocas de lluvias y deshielo, no siempre el agua mana con la misma fuerza. La ruta comienza en la explanada del paraje del nacimiento del río Mundo y los Chorros del río Mundo. Desde Riópar hay que tomar la carretera hacia Siles y coger el desvío hacia el nacimiento durante un par de kilómetros. Está todo muy bien señalizado, así que no tiene pérdida. Una vez allí, el coche se deja en un aparcamiento donde caben un máximo de cien coches y seis autobuses.
Desde la explanada, hay que dirigirse hacia la izquierda, cruzar el río que en verano está prácticamente seco e ir siguiendo las marcas blancas de los árboles. La primera subida es empinada y un tanto complicada, pero hay zonas de descanso cada poco tiempo hasta llegar a la cornisa. Aquí, el sendero se estrecha y bordea un precipicio, así que si eres una persona con vértigo quizá es mejor que no hagas esta ruta. Tras una hora y media, más o menos, aparece la Cueva de los Chorros, uno de los lugares más impresionantes.
Un paisaje repleto de cuevas, árboles y cierto peligro
Desde los distintos puntos de la ruta se contemplan los paisajes de la sierra de Alcaraz, que dejan a cualquiera sin palabras. Además de la Cueva de los Chorros, destaca el Calar del Mundo, una meseta repleta de dolinas y simas. Y, sin duda, el propio nacimiento del río Mundo. El fenómeno que aquí sucede, el reventón, no se conoce en ninguna otra cueva de origen kárstico, lo que hace el lugar aún más especial. En el entorno conviven tejos, pinos, rebollos, acebosy una amplia variedad de animales como buitres y águilas.
A pesar de ser una ruta sencilla, es recomendable hacerla con cierto conocimiento o acompañado de alguien que lo tenga, ya que ha habido imprudencias que han llegado a poner en peligro a muchos senderistas. Algunos de los puntos que hay a lo largo de la ruta, de hecho, son completamente inescrutables, por lo que hay que ir con mucho cuidado y respetando siempre la fuerza de la naturaleza. Además, hay que saber que para entrar a las cuevas de la Pedorrilla y el Farallón hace falta autorización previa.
