El parque de Sevilla que nació como un vivero para la Expo del 92 y que acoge la estatua más grande de toda España

Este monumento, considerado el más alto de toda España y uno de los más grandes de todo el mundo, se ha convertido en uno de los principales atractivos de Sevilla por su imponente tamaño y su curiosa figura, con un gran huevo formado por las velas y cuerdas de las tres carabelas que alberga en su interior una enorme figura de Cristóbal Colón de 32 metros de alto.