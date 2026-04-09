El parque de Sevilla con una laguna de casi 620 hectáreas que es el mejor refugio para ver flamencos, garzas y patos malvasía en libertad

Son innumerables los entornos naturales de Sevilla repletos de naturaleza salvaje, historia y belleza. Y entre todos ellos, destaca un parque natural de casi 620 hectáreas de extensión que se ha convertido en el paraíso de los amantes de la observación de aves por la amplia variedad de ejemplares que se pueden contemplar desde sus observatorios: la Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo.