El parque de Sevilla que pasó de ser estercolero al jardín botánico más importante de la ciudad
Gran parte de las 150 especies presentes en este paraje fueron trasladadas a la capital hispalense con motivo de la Exposición Universal de 1992.
Fue en 1997 cuando este parque, dedicado al prolífico científico y botánico gaditano que descubrió las facultades medicinales de la quina, se inauguró de forma oficial.
De estercolero al gran jardín botánico del Sur de Sevilla
Un acto que se celebró después de que, años atrás, las protestas vecinales hicieran que se buscara un nuevo uso a estos terrenos que se asentaba en parte del cauce del Tamarguillo y un estercolero. Finalmente, se consiguió que esta superficie se convirtiera en este parque.
Un entorno compuesto por 45.000 metros cuadrados de extensión que cuenta con una amplia variedad botánica con casi 150 especies diferentes, lo que lo convierte en uno de los conjuntos botánicos más completos de la ciudad.
Un diseño didáctico para aprender botánica
Este jardín organizado en una doble planta triangular con parterres abiertos, paseos y áreas enlosadas y con albero se creó con un marcado carácter didáctico. Así, nació con la finalidad de representar la flora de los ambientes tropicales, subtropicales, mediterráneo y continental.
Un aspecto que se puede encontrar en su propio diseño, en el que se encuentran áreas diferenciadas con cada uno de estos especímenes compuestos por todo tipo de plantas, muchas de ellas traídas a la ciudad, en su mayoría, con motivo de la Exposición Universal de 1992.
