Los cinco municipios de Galicia que se comunican por pasarelas de madera sobre el agua: están en el bosque atlántico mejor conservado de Europa

Existen varias rutas de senderismo que recorren el terreno del parque, cada una con diferentes dificultad y duración, pero siempre con unas panorámicas espectaculares. La más popular de todas ellas es la ruta del Monasterio de Caaveiro, una de las más bonitas y accesibles, perfecta para aquellos que visitan el parque por primera vez. De recorrido circular de unos 12 kilómetros, su punto de partida es el área recreativa de A Capela. Después de unas 2 horas de camino siguiendo el curso del río Eume, durante el cual se puede disfrutar tanto del sonido del agua corriendo como de la vegetación que envuelve el camino, se llega al monasterio. Una vez allí, la Taberna de Caaveiro, con una carta de bocadillos (entre los que se encuentra el finalista de los mejores bocadillos de Autor en Madrid Fusión) es el sitio perfecto para reponer fuerzas para el trayecto de vuelta.