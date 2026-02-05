El Parque Natural más espectacular de España es un completo desconocido: dicen que “hay que visitarlo una vez en la vida y conocer su historia"
Es uno de los lugares más encantadores e infravalorados de España.
Si hablamos del paraíso, es inevitable que pensemos en España, un país lleno de historia, cultura, monumentos, gastronomía y naturaleza impresionantes. De todos ellos podríamos traerte cientos de recomendaciones, pero hoy nos vamos a centrar en la última y, más concretamente, en un parque natural que no puedes perderte.
Según las personas que lo visitan, es un lugar que debe conocerse al menos una vez en la vida, pues aparte de la fauna, flora y vegetación que ofrece, tiene una ubicación privilegiada a tan solo 5 kilómetros de la costa, por lo que si eres de los que prefiere la playa antes que la montaña, también es perfecto para ti.
Un lugar lleno de historia
Estamos hablando del Parque Natural de Pagoeta, una de las joyas naturales por excelencia del norte de España. Se encuentra en la provincia de Guipúzcoa, cerca de Zarautz, con su centro en el Monte Pagoeta, de 678 metros de altura. Si, además de conocer un paisaje impresionante, te interesa la historia, estás en el sitio correcto.
Si bien es cierto que la zona cuenta con distintos caseríos, hay uno más especial que el resto. Es del siglo XV, y alberga en su interior el Parketxe Iturraran, que acoge un jardín botánico y una exposición sobre la zona que te enseñará cómo era la vida en los caseríos vascos y la cultura y costumbres de sus habitantes.
Una fauna y flora impresionantes
El Parque Natural de Pagoeta cuenta con una gran riqueza en cuanto a su fauna y flora, ya que es el hogar de especies como el lirón gris, el abejorro europeo, las vacas Betizu o los caballos Pottokak, entre otros. Es más, incluso una pareja de alimoches vuela desde África hasta Guipúzcoa cada año para hacer allí su nido en primavera. Por otro lado, su flora cuenta con hayedos y robledales que logran que Pagoeta parezca sacado de un cuento.
Perfecto para el senderismo
Si te gusta el senderismo, no puedes irte de la zona sin haber hecho una de sus preciosas rutas. Aunque es un sitio pequeño, cuenta con opciones para todos los públicos. Desde caminos sencillos para hacer en familia hasta la subida al Monte Pagoeta, apta solo para los más aventureros. Seas un experto o no, te aseguramos que vas a disfrutar de este parque natural.
Si quieres conocer uno de los rincones naturales más infravalorados de España, no puedes perderte el Parque Natural de Pagoeta. Además, al estar tan cerca de Zarautz, es perfecto para aprovechar y conocer uno de los pueblos más bonitos del País Vasco. Si buscas desconectar de la rutina y disfrutar de unos paisajes de ensueño, este destino te va a encantar.
Síguele la pista
Lo último