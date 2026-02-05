El Parque Natural más espectacular de España es un completo desconocido: dicen que “hay que visitarlo una vez en la vida y conocer su historia"

El Parque Natural de Pagoeta cuenta con una gran riqueza en cuanto a su fauna y flora, ya que es el hogar de especies como el lirón gris, el abejorro europeo, las vacas Betizu o los caballos Pottokak, entre otros. Es más, incluso una pareja de alimoches vuela desde África hasta Guipúzcoa cada año para hacer allí su nido en primavera. Por otro lado, su flora cuenta con hayedos y robledales que logran que Pagoeta parezca sacado de un cuento.