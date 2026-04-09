El parque natural más espectacular de Cataluña no está en la costa: tiene formaciones rocosas únicas, monasterios escondidos y rutas que parecen de otro planeta
Está acompañado de varias leyendas y cuenta con un Bien de Interés Cultural impresionante.
Si en algo podemos estar todos de acuerdo es en que España cuenta con algunos de los paisajes más bonitos del mundo. Sitios como los Picos de Europa, los Pirineos, el Parque Nacional del Teide, o las Islas Cíes son solo algunos de los rincones más famosos para visitar y enamorarse de los paisajes españoles. Sin embargo, hay muchos otros rincones que, aunque son menos conocidos, también merecen una visita.
En Cataluña se encuentra uno de los parques naturales más impresionantes del país. Cuenta con unas formaciones geológicas únicas y está capacitado con varias rutas perfectas para perderse por él y recorrerlo por completo. Además, cuenta con un monasterio fundado hace más de 1.000 años con una gran importancia tanto cultural como religiosa.
Una joya creada con el paso del tiempo
Hablamos del Parque Natural de la Montaña de Montserrat, situado en la zona interior de la provincia de Barcelona. Ocupa aproximadamente 3.500 hectáreas, y su macizo tiene un origen geológico sedentario que se remonta a hace millones de años. Además, cuenta con unas formaciones rocosas muy especiales, y es que tienen forma de personas y animales.
Aunque su aspecto se debe al viento y lluvia que llevan pasando por el parque durante siglos, las "Agujas" son una parte muy importante de la cultura popular de la zona. Gracias a la imaginación de las personas, a cada una se le ha atribuido una leyenda y nombre como el Elefante, el Obispo, la Sillita o la Bola de la Partión.
El paraíso de las ermitas
Aparte de contar con una fauna y flora con jabalíes, ardillas, el águila perdicera, encinas o el pino carrasco, el Parque Natural de la Montaña de Montserrat tiene una amplia red de ermitas como la de Santa Magdalena, la de Sant Onofre o la de Sant Joan distribuidas por sus montañas que puedes conocer mediante el Camino de las Ermitas, un sendero de aproximadamente 2 horas.
Aparte, la zona también ofrece otras rutas perfectas para adentrarse en ella y conocerla al completo como el Circuito de la Cumbre de Sant Jeroni o el ascenso a la Cruz de San Miguel, uno de los miradores más impresionantes del parque con vistas a su principal monumento: su monasterio.
Un monasterio de más de 1.000 años
Se trata del Monasterio de Montserrat, fundado en el año 1025, situado a más de 700 metros sobre el nivel del mar y declarado Bien de Interés Cultural. Si lo visitas, podrás conocer su basílica, con la imagen de la Moreneta, nombre que recibe la Virgen de Montserrat; el Museo de Montserrat, con más de 1.000 piezas de arte; o la Escolanía, uno de los coros de niños más antiguos de Europa.
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