El parque natural más espectacular de Cataluña no está en la costa: tiene formaciones rocosas únicas, monasterios escondidos y rutas que parecen de otro planeta

Si en algo podemos estar todos de acuerdo es en que España cuenta con algunos de los paisajes más bonitos del mundo. Sitios como los Picos de Europa, los Pirineos, el Parque Nacional del Teide, o las Islas Cíes son solo algunos de los rincones más famosos para visitar y enamorarse de los paisajes españoles. Sin embargo, hay muchos otros rincones que, aunque son menos conocidos, también merecen una visita.