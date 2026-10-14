El parque natural con más ciervos en libertad de España está repleto de dehesas y castillos: es el mejor lugar de Europa para admirar la berrea
Un castillo del siglo IX vigila dehesas, buitres negros y el bramido de los ciervos en celo: el único parque nacional de Extremadura, es un escenario cacereño que atrae a miles de visitantes cada otoño.
El otoño es una de las mejores épocas para salir a descubrir la naturaleza y disfrutar de una de las experiencias más especiales: la berrea del ciervo. En Extremadura, la provincia de Cáceres esconde uno de esos destinos que merece la pena visitar durante, al menos, una escapada: el Parque Nacional de Monfragüe, un auténtico refugio de biodiversidad en pleno corazón de la Península. Además, es uno de los mejores lugares para observar aves emblemáticas como el buitre negro, el buitre leonado, el águila imperial ibérica, la cigüeña negra o el alimoche.
En el corazón de la provincia de Cáceres, entre Plasencia, Trujillo y Cáceres, el Parque Nacional de Monfragüe extiende sus 18.396 hectáreas en torno al río Tajo, al que se une el Tiétar en pleno parque. Monfragüe fue el primer espacio protegido de Extremadura. Cada otoño, las primeras lluvias de septiembre limpian la atmósfera y sus encinares y alcornocales se llenan del bramido de los ciervos en celo. Es, también, una opción interesante para quienes buscan una escapada desde Madrid sin tener que pasar muchas horas en carretera: algunas zonas del parque y su entorno se encuentran aproximadamente a dos horas de la capital.
La joya medieval del siglo IX que custodia el Parque Nacional de Monfragüe
Entre los lugares imprescindibles de la zona destaca el Castillo de Monfragüe. Su origen se remonta a la época andalusí: fue construido por los árabes a principios del siglo IX con una función defensiva, aprovechando su posición estratégica sobre el río Tajo. Hoy, sus restos permiten añadir una pincelada de historia a la experiencia del viajero. Una de las formas más recomendables de acercarse hasta este enclave es seguir la Ruta Roja, que parte de Villarreal de San Carlos.
Pero más allá de las ruinas de la fortaleza, es cierto que merece la pena detenerse en su torre y en la ermita de Nuestra Señora de Monfragüe, dos elementos que completan una de las estampas más reconocibles de este espacio protegido. Y para quienes detienen la mirada en el cielo, cabe destacar que tanto Monfragüe como la Sierra de San Pedro son las dos colonias de buitre negro más importantes del mundo.
Así se vive la berrea del ciervo en el Parque Nacional de Monfragüe
Entre septiembre y octubre, los machos salen a defender su territorio y competir por las hembras en uno de los espectáculos más sorprendentes de la naturaleza. La berrea comienza cuando los machos, después de pasar buena parte del verano alimentándose y desarrollando sus cuernas, empiezan a marcar su presencia mediante bramidos y señales territoriales. La tensión aumenta a medida que se acercan las hembras y los ejemplares rivales se enfrentan para imponerse.
Las luchas entre machos, en las que chocan sus cornamentas, forman parte de un proceso natural que puede contemplarse a cierta distancia, siempre que se respeten las normas de observación de fauna. Para quienes prefieren una experiencia tranquila, existen actividades guiadas de observación en fincas privadas del entorno. Se organizan salidas en vehículos todoterreno para intentar avistar ciervos y otras especies en espacios autorizados. Estas propuestas pueden incluir guía, material óptico y traslados, según las condiciones de cada actividad.
Los prismáticos son un gran aliado para disfrutar de la berrea sin acercarse demasiado a los animales. Entre las normas más importantes está no acercarse a los ciervos, no intentar atraerlos con comida y evitar los ruidos que puedan asustarlos.
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