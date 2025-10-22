El parque natural con más ciervos en libertad de España está repleto de dehesas y castillos: es el mejor lugar de Europa para admirar la berrea

El patrimonio español es tan rico que llega incluso a las profundidades del parque. En lo alto del cerro se alzan las ruinas del castillo de Monfragüe, junto a una pequeña ermita que guarda una talla de la Virgen de Monfragüe, traída desde Palestina por los caballeros de la Orden de Santiago. La imagen, que data de entre los siglos XVII y XVIII, es patrona de Torrejón el Rubio, pero también la veneran en Serradilla, Malpartida de Plasencia y Riolobos. Cada año, todos estos pueblos organizan una romería al monte fragoso en su honor.