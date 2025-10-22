El parque natural con más ciervos en libertad de España está repleto de dehesas y castillos: es el mejor lugar de Europa para admirar la berrea
El Parque Nacional de Monfragüe, en Cáceres, es uno de los mejores lugares del continente para vivir el espectáculo natural de la berrea. Entre dehesas, castillos y cielos estrellados, este espacio protegido es un santuario para ciervos, aves y viajeros amantes de la naturaleza.
No, no es África, ni América del Sur. Es España donde puedes disfrutar de uno de los espectáculos naturales más especiales que nos reserva la fauna. En concreto, en el corazón de Cáceres, en Extremadura.
Allí, donde el Tajo y el Tiétar serpentean entre montes cubiertos de encinas, se extiende el Parque Nacional de Monfragüe, una joya natural de 18.400 hectáreas declarada parque natural en 1979 y parque nacional en 2007. Su nombre proviene del latín mons fragorum —“monte denso”—, un nombre perfectamente definitorio de un territorio donde la naturaleza ha conservado intactos los paisajes mediterráneos más puros de la península. Aquí reinan la vegetación (es uno de los ejemplares más extensos de dehesa) y la fauna. Tanto es así que en 2003 la UNESCO lo reconoció como Reserva de la Biosfera.
Cómo escuchar la berrea en el Parque Nacional de Monfragüe
Cada año, entre septiembre y octubre, Monfragüe se convierte en el escenario de la espectacular berrea del ciervo. Al caer la tarde, los machos rompen el silencio con poderosos bramidos que resuenan por los valles. Estamos en época de apareamiento, y con esta llamada buscan marcar su territorio y su harén frente a otros machos. En ocasiones, la berrea desemboca en combate en el que dos oponentes entrechocan sus cornamentas ante las hembras para decidir quién será el dominante del harén. Toda una experiencia de safari.
Con más de 2.000 ciervos en libertad —un macho por cada tres hembras—, Monfragüe es el mejor lugar de España para observar este espectáculo salvaje y ancestral. Hasta este momento, el de las primeras lluvias del otoño, los ciervos han permanecido ocultos en la maleza, pastando para fortificar su orgullosa cornamenta.
La fauna de Monfragüe
Monfragüe no solo es tierra de ciervos. Aquí habitan más de 200 especies de vertebrados, desde jabalíes, meloncillos o gatos monteses hasta nutrias y muchísimos zorros. Pero es alzando la mirada donde el espectáculo se despliega: el buitre leonado, el águila imperial ibérica, el alimoche o la cigüeña negra son símbolos de un ecosistema que se mantiene prácticamente virgen. Por la noche continúa el deleite, ya que se considera uno de los mejores enclaves de España para la observación del cielo nocturno.
Qué ver en Monfragüe (más allá de su naturaleza)
El patrimonio español es tan rico que llega incluso a las profundidades del parque. En lo alto del cerro se alzan las ruinas del castillo de Monfragüe, junto a una pequeña ermita que guarda una talla de la Virgen de Monfragüe, traída desde Palestina por los caballeros de la Orden de Santiago. La imagen, que data de entre los siglos XVII y XVIII, es patrona de Torrejón el Rubio, pero también la veneran en Serradilla, Malpartida de Plasencia y Riolobos. Cada año, todos estos pueblos organizan una romería al monte fragoso en su honor.
