El parque natural con más cabras montesas en libertad de España: lagunas glaciares a 3.000 metros, el pico más alto de la península y manadas que se dejan ver desde el sendero

En el verano de 1913, el último hielo del Corral del Veleta terminó de derretirse. Era el glaciar más meridional de Europa, el resto de un manto que había cubierto estas cumbres durante la última glaciación, y con él la montaña perdió su último glaciar. Bajo la pared norte todavía queda hielo fósil, enterrado en el suelo helado, y en las hondonadas que excavaron los glaciares se quedaron las lagunas.

El mejor lugar de España para ver cabras montesas está en Andalucía. / Istock / M.Perfectti

Lo que no se fue de estas cumbres fueron las cabras. Al amanecer bajan a pastar a los borreguiles, las praderas húmedas de alta montaña, y en verano se dejan ver desde los caminos que suben a los tresmiles. Hoy viven aquí más que en ningún otro lugar de España.

Adriana Fernández

Más de la mitad de las cabras de Andalucía

Andalucía tiene la mayor población de cabra montés de España, con unos 35.000 ejemplares, y más de la mitad viven en Sierra Nevada. Las estimaciones para esta sierra rondan entre 16.000 y 17.500 animales, por delante de Gredos, que suma entre 7.000 y 10.000. Es, además, la población de cabra montés con mayor variabilidad genética, y aquí se describió una subespecie propia, Capra pyrenaica nowakiae.

Cabra montesa en Sierra Nevada. / Istock / M.Perfectti

La sierra está protegida como parque natural desde 1989 y como parque nacional desde 1999. Entre las dos figuras suman más de 171.000 hectáreas en las provincias de Granada y Almería. Además de las cabras, guarda unas 2.100 especies de plantas, alrededor de 60 de ellas exclusivas de estas montañas, como la estrella de las nieves.

Lagunas a 3.000 metros

Los glaciares dejaron en las cumbres 21 lagunas de origen glaciar, casi todas en torno a los 3.000 metros de altitud. La más grande es la de la Caldera, a 3.026 metros, al pie del Mulhacén. Ocupa hasta dos hectáreas y alcanza unos 14 metros de profundidad, según el año. Durante mucho tiempo se pensó que era el cráter de un volcán, hasta que se demostró su origen glaciar. No tiene ningún río de salida, y junto a ella hay un refugio vivac para quienes duermen en la montaña.

Laguna en Sierra Nevada. / Istock / M.Perfectti

Llegar hasta ella es una jornada larga: la ruta clásica sale de las Posiciones del Veleta, cruza el collado de la Carihuela, pasa junto a la laguna de Río Seco y termina en la Caldera y el Mulhacén, en ocho o nueve horas de ida y vuelta. Por la otra vertiente, desde Trevélez, se sube a las Siete Lagunas.

El techo de la península

Sobre la Caldera se levanta el Mulhacén, de 3.479 metros, el pico más alto de la península ibérica. Solo el Teide, en Tenerife, es más alto en España. Su nombre viene de Muley Hacén, el penúltimo rey nazarí de Granada, que según la tradición fue enterrado en esta montaña. La primera ascensión registrada la hizo en 1804 el botánico Simón de Rojas Clemente, aunque los vecinos de la zona probablemente habían subido antes.

Pico del Mulhacén. / Istock

Por la vertiente sur, la más suave, se puede subir en un día desde Capileira o Trevélez, con más de 2.000 metros de desnivel, y muchos prefieren dormir en el refugio del Poqueira o en el vivac de la Caldera.

Dónde ver las cabras

Las cabras se ven sobre todo en las lomas altas y en los borreguiles. En la cara norte, la Hoya de la Mora, a unos 2.500 metros y a menos de una hora en coche desde Granada, es uno de los mejores puntos para verlas al amanecer, con paseos cortos aptos para familias. En la cara sur, un microbús del parque nacional sube desde Capileira hasta el Alto del Chorrillo, a unos 2.600 metros, con parada en Puerto Molina. Funciona de Semana Santa a principios de diciembre, si el tiempo lo permite, y puede suspenderse sin previo aviso.

Cabra montesa en Sierra Nevada. / Istock

Noviembre es, además, el mes en que empieza el celo, que se alarga hasta enero. Los machos se enfrentan a cornadas por las hembras, y el choque de los cuernos se oye desde lejos. Para verlo, la recomendación del parque es mantener al menos 50 metros de distancia y no rodear a los grupos. Con la llegada de la nieve, las rutas altas hacia la Caldera y el Mulhacén pasan a ser terreno de montaña invernal, que exige equipo y experiencia.