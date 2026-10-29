El Parque Natural de España con más ejemplares de águila imperial ibérica en libertad: es el santuario definitivo para la supervivencia de la fauna ibérica y especies en peligro de extinción

El águila imperial, especie endémica de la Península Ibérica, es el ave rapaz más amenazada, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Hacia la mitad del siglo XX, su población comenzó a disminuir considerablemente, llegando a estar cerca de la extinción en la década de 1960, con solo 30 parejas conocidas. Actualmente son más de 800 entre España y Portugal, que habitan en su mayoría distribuidas por tierras manchegas.

Aunque se distribuyen por cinco comunidades autónomas, Castilla-La Mancha y Andalucía son sus principales bastiones. Dentro de ellas, el Parque Natural de Sierra Morena es un espacio natural fundamental para su conservación, siendo uno de los núcleos históricos de reproducción de esta ave rapaz tan amenazada que suele vivir en zonas montañosas y de bosque mediterráneo, pues necesita grandes árboles para nidificar.

Adriana Fernández

La importancia de conservar el águila imperial

Sierra Morena es la gran barrera natural que separa la Meseta Central de la depresión del Guadalquivir en el sur de la península. En sus 400 kilómetros de extensión se concentran pueblos, formaciones naturales y animales que difícilmente se observan en otros lugares. Por eso no es de extrañar que sea el principal núcleo reproductor de esta especie, sobre todo en el lado de Andalucía. En 2025 se registraron 128 territorios de nidificación en todo el parque.

El águila imperial ibérica es una especie endémica de la Península Ibérica / Istock / Daniel Jara

El águila imperial encuentra un entorno ideal con árboles de gran porte para instalar sus nidos, zonas de caza y áreas tranquilas donde reproducirse. Sus lugares predilectos suelen ser las zonas de pinos y alcornocales. Se alimentan de conejos, liebres, aves y otros animales, por lo que no solo importa el entorno sino también quién lo habita. Y en este Parque Natural entre Huelva, Jaén, Córdoba, Sevilla, Ciudad Real y Badajoz encuentran un espacio perfecto.

Águila imperial ibérica sobrevolando Sierra Morena / Istock / Stefan Lasser

La importancia de la población en este entorno no se mide únicamente por la cantidad de ejemplares, sino por la fragilidad de los mismos. Se considera el ave rapaz más amenazada de la Península Ibérica, en parte por su carácter endémico. Pero también por la electrocución en tendidos eléctricos, la escasez de conejos, el veneno o la caza ilegal y las molestias en época de cría. Esos son los motivos por el que es tan importante garantizar santuarios como este.

Otras especies protegidas

Sierra Morena no es solo el hábitat perfecto para águilas imperiales, también lo es para otras especies emblemáticas amenazas o en peligro de extinción. El lince ibérico es una de las más protegidas, habitando sobre todo en la Sierra de Andújar y Cardeña-Montoro, en el interior del parque. Otra especie amenazada es el lobo ibérico, que al sur del Duero encuentra muy pocos lugares donde prosperar. Este es uno de ellos, aunque se estima que solo hay unas decenas.

El lince ibérico es una especie protegida de Sierra Morena / Istock / Jose Angel Cortes Garcia

En cuanto a aves, además del águila imperial, también se encuentra bajo protección regional la cigüeña negra, debido al bajo número de parejas reproductoras. Así como otras aves rapaces que se encuentran en este ecosistema bajo diferentes grados de protección, como el buitre negro, el águila perdicera, el águila real y el búho real. Para observar a todos estos animales ibéricos existen diversas rutas repartidas por Sierra Morena.

La cigüeña negra es otra de las aves protegidas de esta zona / Istock / Piotr Krzeslak

Los dos templos mundiales para el avistamiento de fauna en libertad en este entorno son el Parque Natural Sierra de Andújar en Jaén y el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro en Córdoba. Se pueden hacer rutas guiadas o no, como la del valle del río Jándula y embalse del Encinareja o la del mirador de los Ecoriales en Andújar y el sendero del río Yeguas en Cardeña. Lo importante es respetar el hábitat para nunca dejar de ver a estas especies en libertad.