El Parque Nacional de España que han declarado Patrimonio Mundial: un paraíso para el senderismo con rutas a 3.000 metros de altura

El impresionante parque natural declarado Patrimonio Mundial que es un paraíso para el senderismo, y está en España

Los amantes de la alta montaña tienen en España escenarios increíbles para perderse y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro. Pero solo uno presume de ello incluso en el nombre. 

Declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, se trata de un extraordinario paisaje montañoso situado a ambos lados de la frontera entre Francia y España, en la provincia de Huesca. Y está a más de 3.300 metros de altura, en un macizo calcáreo del Pirineo aragonés. 

Es uno de los primeros espacios naturales protegidos de Europa

Es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, una extensión de más de 30.000 hectáreas que cuenta con formaciones geológicas clásicas. Hasta ahí todo más o menos normal, si no fuera porque se trata de los dos cañones más grandes y profundos de toda Europa, y uno de los primeros espacios naturales protegidos de todo el continente. 

Y esa no es la única singularidad. Resulta que este lugar es una zona histórica de pastoreo, lo que significa que todavía hoy se mantiene viva la tradición y el modo de vida rural de las regiones montañosas de antaño, una tradición que solo se ha conservado intacta en este lugar de los Pirineos, tal y como señala la Unesco en su declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad a este rincón de España. 

Un paisaje único ‘perdido’ en el norte de España

“Su paisaje formado por aldeas, granjas, campos, pastizales de altura y carreteras de montaña constituye un testimonio inestimable del pasado de la sociedad europea”, y eso es algo que lo hace único frente a otros bosques y parques naturales del país

Los amantes de la alta montaña tienen en este lugar perdido al norte de Huesca un paisaje formado por cuatro valles principales (Añisclo, Escueta, Ordesa y Escuaín) y diferentes picos, siendo el pico del Monte Perdido el más emblemático, y el que da el nombre al parque. 

Se trata de un ecosistema único lleno de contrastes, en el que tan pronto te encuentras enormes prados, como infinitos bosques, gargantas profundas y un paisaje kárstico sobrecogedor, o incluso glaciares y cumbres con nieves perpétuas, a cascadas y cañones de vértigo. 

La mejor ruta de senderismo, y la más bonita

Como señalan desde la Oficina de Turismo de Aragón, algunas de las maravillas que sí o sí hay que contemplar en el parque son el Tozal del Mallo, la Cascada del Estrecho, las Gradas de Soaso o el Bosque de las Hayas. “Son infinitas las excursiones y ascensiones que puedes realizar en este valle en cualquier época del año. La que te lleva hasta la cascada de la Cola de Caballo es todo un clásico, ya que a su belleza se añade una facilidad que la hace apta para todos los públicos”. 

Esa es, posiblemente, la ruta más popular. Un itinerario de unos 20 kilómetros que comienza en la Pradera de Ordesa y va remontando el valle hasta llegar al circo de Soaso. Tras atravesar el conjunto de cascadas en escalera de Soaso, se llega al popular salto de agua de la Cola de Caballo. Un espectáculo para contemplar en cualquier época del año. 

