El Parque Nacional de España que han declarado Patrimonio Mundial: un paraíso para el senderismo con rutas a 3.000 metros de altura

Como señalan desde la Oficina de Turismo de Aragón, algunas de las maravillas que sí o sí hay que contemplar en el parque son el Tozal del Mallo, la Cascada del Estrecho, las Gradas de Soaso o el Bosque de las Hayas. “Son infinitas las excursiones y ascensiones que puedes realizar en este valle en cualquier época del año. La que te lleva hasta la cascada de la Cola de Caballo es todo un clásico, ya que a su belleza se añade una facilidad que la hace apta para todos los públicos”.