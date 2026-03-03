El Parque Nacional más impresionante del mundo está en España: Patrimonio de la Humanidad, con uno de los bosques más antiguos de Europa y un nombre de leyenda

Gracias a las extensas dimensiones que ocupa el Parque Nacional de Garajonay, los puntos de acceso son varios, y las rutas a través de las cuales recorrer sus rincones son todavía más. En general son aptas para la gran mayoría de públicos, con trayectos que rondan los 5 kilómetros y como mucho duran un par de horas. Pero para aquellos que quieran adentrarse de lleno en los secretos que esconde este lugar tan mágico, la ruta de Pajarito – El Cedro – Tajaqué es la respuesta: con un trazado circular que abarca casi 15,5 kilómetros, atraviesa lugares con altitudes y morfologías de lo más variopintas, creando un gran contraste entre la laurisilva del fondo de los barrancos, donde el entorno es más húmedo y umbrío, y la laurisilva de las laderas y crestas.