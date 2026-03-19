Ni en Asturias, ni en Cantabria: el Parque Nacional más bonito de España está en Cádiz y es Reserva de la Biosfera por la UNESCO
Se trata de uno de los complejos kársticos más impresionantes de España, repleto de profundos desfiladeros y simas y el conjunto de cavidades y galerías subterráneas más extenso de Andalucía.
Uno de los paisajes más interesantes que podemos encontrar en el mundo, y que aquí en España tenemos la suerte de tener, son los sistemas montañosos kársticos; se tratan de conjuntos geológicos formados por una serie de procesos de disolución y precipitación de rocas solubles en agua, la solubilidad de las cuales viene determinada por el hecho de que estas rocas se han formado previamente por la acumulación de varios elementos químicos en el agua. Así, con la disolución posterior de esta roca, obtenemos paisajes tan peculiares como dolinas, cañones o cuevas subterráneas.
Claro ejemplo de paisaje kárstico que tenemos en la península es el Torcal de Antequera, cuya morfología crea uno de los parajes más impresionantes de toda Europa, hecho que de la UNESCO. Pero este no es el único lugar donde podemos recorrer un enclave geológico tan único.
El mejor refugio natural
En el sector nororiental de la provincia de Cádiz, muy a tocar de la provincia de Málaga, se extiende uno de los parques naturales más espectaculares que hay en toda la península ibérica. Declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Parque Natural en 1985, el Parque Natural de la Sierra de Grazalema ofrece la oportunidad perfecta para una escapada rodeada de naturaleza.
Extendiéndose en una superficie de más de 53 mil hectáreas, e incluyendo catorce municipios dentro de sus límites, cuenta con un relieve de lo más particular, alcanzando altitudes de hasta 1.600 metros y repleto de valles y depresiones, siendo la Garganta Verde la más destacada de éstas, pues sus paredes alcanzan los 400 metros de desnivel.
La Sierra de Grazalema tiene una peculiaridad, y es que, a pesar de la aridez de la zona, se trata de uno de los puntos con mayor pluviosidad de toda la península, superando ampliamente los 2.000 litros por metro cuadrado al año. Teniendo en cuenta este factor, y el hecho de que se trata de un paisaje kárstico (formado a partir de la acción del agua sobre la roca), es fácil comprender el porqué de un paisaje con una morfología tan especial.
Rutas por el parque
A través de los muchos caminos para practicar senderismo que existen en el interior de este parque natural, el visitante puede descubrir rincones tan mágicos como el Embalse de Zahara-El Gastor, cuyas aguas prácticamente turquesa son uno de los mayores atractivos del entorno; la Presa de los Caballeros, la cual recuerda a un “pantano fantasma”; o la Cueva de la Pileta, que alberga varias pinturas rupestres en su interior.
Pero son otras dos las verdaderas joyas naturales que alberga el parque. A través de un sendero circular que recorre un trazado de 4 kilómetros, uno puede descubrir el Pinsapar de Grazalema, la verdadera alma del parque natural; se trata de único bosque de pinsapos que hay en el mundo, lo que lo convierte en una reliquia glacial con un valor evolutivo excepcional. Por otro lado, es aquí donde se encuentra la mayor cueva de toda Andalucía; el Complejo Hundidero-Gato es un impresionante sistema espeleológico con más de 9 kilómetros cartografiados, con agua permanente, simas, lagos y sifones, y en el interior del cual habita una de las colonias de murciélagos más grandes de Europa. Su salida, la conocida Cueva del Gato, donde el río rubterráneo sale a la superficie para verter sus aguas al río Guadiaro, es el lugar ideal para darse un chapuzón rápido.
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