Ni en Asturias, ni en Cantabria: el Parque Nacional más bonito de España está en Cádiz y es Reserva de la Biosfera por la UNESCO

Pero son otras dos las verdaderas joyas naturales que alberga el parque. A través de un sendero circular que recorre un trazado de 4 kilómetros, uno puede descubrir el Pinsapar de Grazalema, la verdadera alma del parque natural; se trata de único bosque de pinsapos que hay en el mundo, lo que lo convierte en una reliquia glacial con un valor evolutivo excepcional. Por otro lado, es aquí donde se encuentra la mayor cueva de toda Andalucía; el Complejo Hundidero-Gato es un impresionante sistema espeleológico con más de 9 kilómetros cartografiados, con agua permanente, simas, lagos y sifones, y en el interior del cual habita una de las colonias de murciélagos más grandes de Europa. Su salida, la conocida Cueva del Gato, donde el río rubterráneo sale a la superficie para verter sus aguas al río Guadiaro, es el lugar ideal para darse un chapuzón rápido.