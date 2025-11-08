El parque que guarda los secretos más antiguos de Córdoba

Los niños juegan, los adultos corren, otros pasean, descansan sobre el césped, pasean a los perros... sin saber, muchos de ellos, que en el suelo que pisan germinó Córdoba. Lo que hoy es un parque, hace cinco mil años fue el lugar sobre el que se levantaron los primeros asentamientos de la ciudad. Por lo tanto, puede afirmarse sin exagerar que el origen de la capital -mucho antes de que romanos y musulmanes la llevaran a su esplendor- está bajo este parque.