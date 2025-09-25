El parque más grande de España está en Madrid: Bien de Interés Cultural, más grande que Central Park y con una senda botánica de 4 kilómetros
Es Bien de Interés Cultural y está a solo unas paradas de Metro del centro de la ciudad.
Hay un lugar público y al aire libre en Madrid que es realmente inmenso, pero tanto, que tiene más de 1.500 hectáreas. Para quien no esté muy familiarizado con las grandes dimensiones, diremos que es un sitio más grande que Central Park de Nueva York, y que Hyde Park en Londres. De hecho, es tres veces más grande que estos dos pulmones juntos. Y como decíamos, está en Madrid.
Se trata de la inmensa Casa de Campo, ese gran parque público que rodea la ciudad de Madrid por su zona oeste. Es el mayor parque público de todo el municipio y para orgullo de los madrileños, no es un parque cualquiera, sino un jardín histórico que en 2010 fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Sitio Histórico.
El gran pulmón de Madrid, y no es el Retiro
La Casa de Campo no es el único parque público de grandes dimensiones de Madrid. De hecho, Madrid es (para sorpresa de muchos) la primera ciudad española por número de parques, por delante de grandes capitales como Toronto, Nueva York o Londres, con más de 3.800 zonas verdes contabilizadas.
El Retiro, Parque del Oeste, la Quinta de la Fuente del Berro, el parque de El Capricho, la Quinta de los Molinos, la Quinta de Vista Alegre, el Campo del Moro o incluso el Real Jardín Botánico son muy buenos ejemplos de las zonas verdes de la ciudad. Aunque la Casa de Campo es única, que para eso es uno de los parques públicos más grandes del mundo y todo un icono a nivel mundial.
Qué hay que ver en la Casa de Campo
Lo que comenzó siendo una zona de recreo de la realeza, algo así como un nexo de unión entre el palacio en el que residía el monarca de la época, Felipe II, y su finca de caza de El Pardo, ha ido ganando en tamaño e importancia con los años.
Su historia arranca siendo una primitiva casa de campo de Los Vargas, el palacete de una familia adinerada levantado en la ribera del río Manzanares. Más tarde, en tiempos de Fernando VI, fue catalogada como Bosque Real, ya que era una zona de elevada riqueza cinegética y campestre. Y su fama siguió creciendo con Carlos III, el monarca que introdujo la ganadería y la agricultura en sus tierras.
Hubo que esperar hasta la proclamación de la Segunda República (1931) para que todos los madrileños pudieran disfrutar de este parque repleto de huertas, bosques y jardines, tan lleno de historias 'Reales' en el pasado, y tan vinculado al día a día del Madrid de hoy.
Es lugar habitual de recreo, sobre todo en fines de semana. Cuenta con una senda botánica de cuatro kilómetros, y entre sus avenidas se encuentra desde el único teleférico de Madrid, al famoso parque de atracciones de la ciudad o al parque zoológico más antiguo de la región. Lo dicho, un lugar imprescindible cuando se visita Madrid.
Síguele la pista
Lo último