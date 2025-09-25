El parque más grande de España está en Madrid: Bien de Interés Cultural, más grande que Central Park y con una senda botánica de 4 kilómetros

El Retiro, Parque del Oeste, la Quinta de la Fuente del Berro, el parque de El Capricho, la Quinta de los Molinos, la Quinta de Vista Alegre, el Campo del Moro o incluso el Real Jardín Botánico son muy buenos ejemplos de las zonas verdes de la ciudad. Aunque la Casa de Campo es única, que para eso es uno de los parques públicos más grandes del mundo y todo un icono a nivel mundial.