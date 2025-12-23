Parece México, pero es España: en este parque hay un dragón de colores escondido entre las montañas que puedes visitar

En el término municipal de Gilet se encuentra una de las construcciones más insólitas del parque: un dragón que parece recibir a sus visitantes con la boca abierta. En realidad, se trata de una casa escultórica con forma de reptil que salió de la imaginación de la escultora Rhea Marmentini, que se encontró en el año 2004 una antigua cantera de rodeno abandonada en las faldas del parque y vio en ella una oportunidad para una intervención artística que permitiera el diálogo entre arte y naturaleza.