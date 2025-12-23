Parece México, pero es España: en este parque hay un dragón de colores escondido entre las montañas que puedes visitar
El hermano pequeño del Conjunto Nido de Quetzalcóatl está en España. Lo encontramos oculto en la sierra valenciana, cubierto de referencias a Gaudí y con propósito benéfico.
Una de las visitas imprescindibles para aquellos que viajan por México es el Conjunto Nido de Quetzalcóatl, una obra de Javier Senosiain que representa una suerte de gigante o lagarto dormido en mitad de la jungla. En España no tenemos obras de Senosiain, pero sí hay una sierra en la que, si te pierdes durante el tiempo suficiente, te toparás de bruces con una criatura fantástica.
En pleno parque natural, lejos de las rutas más transitadas, se esconde una construcción casi onírica: un dragón de colores integrado en la montaña, mitad escultura, mitad casa y un poquito de taller. Para encontrarlo tenemos que adentrarnos en la Sierra Calderona, el cuerpo montañoso que separa Valencia de Castellón.
Qué es la Sierra Calderona
La Sierra Calderona es una alineación montañosa que se extiende desde la Sierra de Javalambre hasta Puçol, muy cerca del Mediterráneo. Este macizo, que separa las cuencas de los ríos Palancia y Turia, se extiende a lo largo de más de 35 kilómetros en línea recta y sorprende por sus tonalidades rojizas, fruto del rodeno, una piedra que define su identidad visual.
Antiguamente, estas montañas eran conocidas como los Monts de Porta Coeli, en referencia al monasterio cartujo de Porta Coeli. El nombre actual, Calderona, tiene un origen bastante peculiar: en el siglo XVII, María Calderón, una de las amantes favoritas de Felipe IV, se escondió en estas sierras, dando lugar al topónimo que ha llegado hasta hoy.
El territorio fue declarado Parque Natural en 2002.
El dragón de Sierra Calderona
En el término municipal de Gilet se encuentra una de las construcciones más insólitas del parque: un dragón que parece recibir a sus visitantes con la boca abierta. En realidad, se trata de una casa escultórica con forma de reptil que salió de la imaginación de la escultora Rhea Marmentini, que se encontró en el año 2004 una antigua cantera de rodeno abandonada en las faldas del parque y vio en ella una oportunidad para una intervención artística que permitiera el diálogo entre arte y naturaleza.
Construido a partir de 2005, este espacio nació como centro de arte e investigación dentro del Proyecto GAIA, con la intención de explorar la relación entre arte, naturaleza y paisaje.
La iniciativa fue presentada al ayuntamiento por Marmentini, el saxofonista de jazz Perico Sambeat y la pintora y antropóloga Judit Nádor. Las obras se prolongaron hasta 2015 y un incendio las paralizó durante siete años, pero desde 2020 el espacio acoge regularmente seminarios y talleres de artistas, además de servir como residencia a algunos de ellos, convirtiéndose en un laboratorio creativo en un entorno sin igual.
Así es el dragón de Sierra Calderona
La construcción, realizada principalmente en piedra, tiene dos elementos que nos resultan muy familiares a los amantes de la arquitectura modernista española. Sus formas ergonómicas imitan las curvas y la perfecta imperfección de la naturaleza; y su superficie está decorada siguiendo la técnica del trencadís, dos características muy definitorias de los trabajos de Gaudí.
Tal como defiende la página web de su autora, la obra escultórica funciona como un ejercicio de recuperación paisajística experimental donde arte y entorno se funden.
Cómo visitar el dragón de la Sierra Calderona
Hoy el dragón funciona casi todo el año como una residencia privada, pero abre sus puertas para que pueda visitarse el último domingo de cada mes. Actualmente el interior alberga una muestra de la obra de Rhea Marmentini y un espacio dedicado a la creación gráfica.
Gestionado por la Asociación Cultural El Dragón de la Calderona, el lugar se apoya en mecenazgos y colaboradores. Los llamados "amigos del dragón" tienen acceso a eventos gratuitos y un 50% de descuento en talleres y en la gala benéfica anual.
