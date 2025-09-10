El parque de aventuras de un pequeño pueblo de Huesca para pasar el día en familia
Tirolinas, canoas, parque infantil y chill-out, este es el mejor sitio para que los niños se diviertan en el Pirineo Aragonés.
Con la llegada de las vacaciones de verano muchas familias buscan planes diferentes para que sus hijos puedan divertirse y vivir nuevas experiencias. Para los más montañeros y amantes del Pirineo existe un lugar ideal, con multitud de actividades y posibilidades para hacer en familia y está a menos de dos horas de Zaragoza.
Situado en Villanúa, un pequeño pueblo pirenaico rodeado de montañas como el macizo de Collarada. Este es el destino ideal para gente que les guste el deporte, la montaña, la tranquilidad y la cultura.
Rutas y actividades para todas las edades
Si quieres hacer de un fin de semana algo único, en este espacio multi familiar cuentan con actividades como: hasta 5 recorridos de tirolinas, su atracción estrella. Paseos en canoas, la cual puedes realizar acompañado junta a otra persona o tú solo. Tiene el único campo de fútbol-Golf de todo Aragón, donde se unen estos dos deportes en uno. Para los más pequeños de la casa cuentan en sus instalaciones con un parque infantil, para niños de 3 años y una zona de vivero y mini-golf.
Además, para las familias más aventureras podrán encontrar dos paseos recreativos, uno el paseo de El Juncaral, una ruta amena que discurre junto al Río Aragón, más concretamente por su parte derecha, es tranquilo y tenéis la posibilidad de hacerlo a pie o en bicicleta. El otro, el paseo de Rigales, que discurre al lado de la acequia de riego y suministro de la piscifactoría Genética y Ovas.
Noches de verano entre montañas
En cuanto a otros servicios disponibles, cuentan con 2 bares, merenderos para hacer picnic aseos y fuente, aunque lo que más llama la atención es su vivero chill-out, donde podrás estar rodeado de un magnífico bosque de pino negro y, como actividades especiales de verano, los fines de semana de julio y agosto se celebra el festival "La Selva Sonora", donde jóvenes artistas actúan frente al público.
Sin duda, El Juncaral parque de aventuras, es ideal para las familias que quieren divertirse, estar juntas y pasar un dia en la naturaleza.
Las entradas se pueden conseguir de manera online, individualmente para cada atracción o en la caseta principal del parque. En cuanto a los horarios, hasta el 31 de agosto la entrada será de 10:00 de la mañana a 20:00 de la tarde, aunque a partir de septiembre el parque cerrara a las 19:00. Además, también tienen ofertas para grupos.
