El parque de aventuras de un pequeño pueblo de Huesca para pasar el día en familia

Si quieres hacer de un fin de semana algo único, en este espacio multi familiar cuentan con actividades como: hasta 5 recorridos de tirolinas, su atracción estrella. Paseos en canoas, la cual puedes realizar acompañado junta a otra persona o tú solo. Tiene el único campo de fútbol-Golf de todo Aragón, donde se unen estos dos deportes en uno. Para los más pequeños de la casa cuentan en sus instalaciones con un parque infantil, para niños de 3 años y una zona de vivero y mini-golf.