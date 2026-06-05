El parque acuático 10 veces elegido como el mejor del mundo está en España: tiene cuatro récords mundiales homologados, es el más grande de Europa, y recorre un acuario repleto de tiburones

Todos deseamos el calor... hasta que llega. Y aunque las opciones son diversas: piscinas municipales, ríos o, por supuesto, la playa, siempre existe la opción de hacerlo “más divertido”, y en Tenerife lo saben, por eso, desde hace 10 años mantienen el orgullo de presumir del mejor parque acuático del mundo.

Adriana Fernández

Pese a competir con algunos de los gigantes, como la Norteamérica factoría de Disney, o los famosos parques Universal, esta instalación monumental, la más grande de Europa, ha logrado mantenerse invicta durante una década consecutiva, y como nada es casualidad, aquí tienes las razones por las que tú tampoco puedes perdértelo.

Siam Park, Tenerife / Istock

El mejor parque acuático del mundo

El Siam Park de Tenerife nace en 2008 como proyecto del Grupo Loro Parque, inspirado por la estética tailandesa, el antiguo reino Siam y su arquitectura, un espacio que rápidamente se convertiría en uno de los reclamos turísticos por excelencia de la isla, y que hoy, se estima, suma ya más de 10 millones de visitantes.

Elefante Blanco Siam Par / Wikicommons / Mmfeduchi - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5725504

Hoy su fama no ha mermado, y aunque no todo es adrenalina, no podemos sino empezar por sus platos fuertes:

Tower of Power

Es la indiscutible joya de la corona: la Tower of Power. Un tobogán casi vertical con una caída libre de 28 metros de altura que permite alcanzar los 50 km/h a lo largo de un tubo de metacrilato transparente.

Impresionante, ¿verdad? Pues esta es la parte tranquila; lo que de verdad eriza los nervios son los tiburones y mantas raya que nadan en el acuario gigante que, efectivamente, atraviesa el recorrido.

Siam Park / Wikicommons/stephen jones - Flickr: https://www.flickr.com/photos/32558319@N03/4735605958, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20705739

Singha

Si hay que ponerle un ‘pero’ a los parques de atracciones podría ser, quizá, la espera; pero cuando se trata de Singha, una montaña rusa acuática con propulsión de agua de alta velocidad y 240 metros de recorrido, las ganas siempre rebasan cualquier espera.

The Dragon

Por supuesto el listón está muy alto. El tercer favorito no tiene tiburones, sistemas de propulsión ni velocidades puntas, pero sí un enorme tobogán que cae en un embudo gigante custodiado por un dragón: el indomable Dragon. Pero tranquilo, no gritarás solo; en este caso cada viaje se realiza en balsas de cuatro personas, ideal para compartir la adrenalina en grupo.

Siam Park / Wikicommons/stephen jones - Flickr: [1], CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20706009

Aunque no todo son emociones fuertes. El Siam Park ofrece además dos zonas familiares donde poder descansar después de las intensas atracciones.

La Siam Beach ofrece una inmensa playa artificial de arena fina y blanca que recuerda a las playas del Algarve traída, efectivamente, de sus costas. Además, a diferencia del Atlántico, no tendrás que preocuparte por la temperatura del agua, ya que esta playa cuenta con climatización constante.

Por otra parte, la fortaleza The Lost City cuenta con una versión infantil del parque, donde los más pequeños pueden disfrutar de puentes colgantes, cascadas y toboganes de agua adaptados.

Cuatro récords Mundiales Homologados

Si existe una palabra que define el diseño de esta instalación monumental es “desafiante”, un espíritu que la ha llevado a conseguir cuatro récords mundiales homologados: por tener la ola artificial más alta del mundo (con cuatro metros de altura en la piscina The Wave Palace); el río lento más largo y con mayor desnivel del mundo (llamado Mai Thai River); la mayor diversidad de toboganes de agua recogida en un parque temático; y la edificación tailandesa más grande del mundo fuera de Asia, con un espectacular Mercado Flotante y 25 edificios auténticos construidos con materiales importados de Tailandia.

Siam Park / Wikicommons/stephen jones - Flickr: [1], CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20706800

Pero el cliente es quien tiene la última palabra, y en el caso del Siam Park, la duda ofende: “Es una experiencia que te deja sin palabras desde el momento en que entras”, explica una de las reseñas recogidas en Google sobre este parque. “La ambientación es espectacular, las atracciones son una locura, el personal es extraordinariamente amable y, a pesar de la cantidad de visitantes, las colas son bastante llevaderas y la organización funciona a la perfección”.

El veredicto parece claro. Y tú, ¿te atreves a probarlo?