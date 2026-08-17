Irene y Carlos llevan 3 años viviendo en una camper de 10 metros cuadrados: "La furgoneta perfecta no existe. El momento perfecto tampoco. Lo único que existe es la decisión de empezar”

Cada vez vemos más, sobre todo en las redes sociales, personas o parejas que se deciden a hacer un cambio radical en sus vidas y comenzar a vivir en una camper, algo que de primeras podría parecer un disparate, pero que estos últimos años se está convirtiendo en una alternativa muy factible para llevar un estilo de vida más sencillo y a la vez poder viajar alrededor del mundo sin ningún problema. Con una casa sobre ruedas y la carretera como hogar, las personas que dan este paso evidentemente acondicionan el vehículo para que sea apto para poder hacer vida de manera cómoda en su interior, con cama, cocina y mesa de comedor/trabajo, baño; en definitiva, el pack completo.

Cada vez hay más gente que opta por vivir en una camper y viajar por el mundo / Istock / Oleh_Slobodeniuk

Este es el caso de Irene y Carlos, una pareja que desde hace tres años vive, junto con su perra y su gata, en una furgoneta. De la construcción y acondicionado del interior de la furgoneta se encargaron ellos mismos, un trabajo que les llevó alrededor de cuatro meses. Tras esos meses, con un espacio de 10 metros cuadrados por fin adaptado, la furgoneta se convirtió en el hogar de esta pequeña familia de cuatro. Desde entonces, Irene y Carlos no han dejado de recorrer el mundo, visitando 7 países y viviendo miles de experiencias.

Adriana Fernández

Una casa sobre ruedas

Conocidos en las redes sociales con el nombre de @unavidacamper, Irene y Carlos son una pareja que desde hace poco más de 3 años viven en una furgoneta que ellos mismos reacondicionaron y a la cual bautizaron como la Pomboneta. Desde entonces la pareja se ha echado a la carretera para conocer mundo, habiendo visitado desde entonces un total de 7 países. Pero en esta aventura no están solos; junto a ellos viajan, en palabras de ellos mismos, “una perra que no queda quieta y una gata que finge que la perra no existe”.

Durante este tiempo, la pareja ha tenido también que aprender aún mejor a convivir, pues el espacio que comparten en su día a día no supera los 10 metros cuadrados. En este reducido espacio duermen, cocinan, e incluso trabajan, con lo que rápidamente se dieron cuenta de que, aunque pueda parecer idílico, vivir en un espacio tan pequeño puede resultar complicado y desafiante.

Es por esto que, además de compartir con sus seguidores las aventuras y experiencias que viven en su día a día, la pareja también consciencia a la gente de que, aunque vivir en una camper puede suponer un estilo de vida muy satisfactorio, no todo son campos de flores y cielos claros. Siempre se dice que vivir en una furgoneta es mucho más barato, pero Irene y Carlos se han dado cuenta de que no, lo único que el dinero se gasta de una manera muy diferente (combustible, conectividad, lavanderías, …). Otro mito muy común es que siempre se duerme frente a paisajes que te dejan con la boca abierta, y eso puede ser así, pero no siempre, pues hay ocasiones en que, si uno está viajando de un punto a otro, tendrá que pararse a hacer noche donde pueda.

Consejos para llevar una buena vida en una camper

Para aquellos que quizás dudan sobre si tomar este camino, Carlos e Irene colgaron un vídeo en el que compartían las cosas con las que se sentían felices viviendo en su furgoneta. La primera de todas ellas era la oportunidad de estar viviendo algo con lo que soñaban desde hacía muchísimo tiempo, pudiendo viajar por el mundo junto con sus animales y despertándose frente a paisajes de ensueño.

Por el contrario, colgaron también un vídeo hablando de los errores que desafortunadamente cometieron durante los primeros meses de vivir en la furgoneta, la pareja advertía de los consejos que desearían que alguien les hubiera dado antes de emprender esta aventura. Es muy importante que, antes de ponernos en marcha, tengamos un fondo de emergencia suficiente por si sucede algún imprevisto; tampoco hay que sobreestimar la electricidad y la batería del vehículo, por lo que no podemos ponernos a hacer kilómetros a lo loco; por último, es muy recomendable no desplazarse de noche, pues si vamos muy cansados podemos tener algún despiste, así como escoger con tiempo donde vamos a dormir.

Pero no todo son problemas. Como dicen ellos mismos “la furgoneta perfecta no existe. El momento perfecto tampoco. Lo único que existe es la decisión de empezar”. Y es que esto es como todo en la vida: siempre vamos a encontrarnos con obstáculos en los caminos que queramos emprender, lo que tenemos que hacer nosotros es decidir si vamos a dejar que nos frenen de vivir una de las mejores aventuras de nuestras vidas.