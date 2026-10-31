Jesús y Teresa, una pareja hispano-alemana, busca voluntarios para vivir gratis en una finca entre dehesas Reserva de la Biosfera de la UNESCO: “Buscamos gente entusiasmada con vivir de forma autosuficiente"

¿Qué te parecería dejar atrás el asfalto de la ciudad para mudarte a una finca de 20 hectáreas en mitad del monte, aprender a vivir exclusivamente con paneles solares y gestionar tu propio pozo de agua? No es una decisión cualquiera, pero eso mismo fue lo que decidieron hacer en 2021 Jesús y Teresa (él español, ella alemana) al instalarse en pleno Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en la provincia de Huelva. Ahora, tras años adaptándose al ritmo de la naturaleza, la pareja busca a dos personas con ganas de vivir una experiencia auténtica y ayudarles en el día a día a cambio de alojamiento totalmente gratuito.

El Parque Natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche. / ISTOCK

A través de la plataforma de intercambio Workaway, cuentan con total transparencia cómo llegaron al campo sin tener ni idea de gestión rural. Tuvieron que aprender a base de prueba y error, haciendo frente a inundaciones invernales, veranos secos y la exigencia diaria que requiere una propiedad de este tamaño. A pesar de los momentos duros, lo tienen claro: "Todo ha sido nuevo para nosotros y un reto difícil de superar... pero no cambiaríamos nuestra vida actual por nada del mundo".

Sara Fernández García

"Eso no significa que sea una vida para todos, así que buscamos personas que sepan cómo es vivir en una propiedad rural o que estén realmente entusiasmadas con la idea de vivir de forma autosuficiente. El trabajo siempre es duro, a menudo monótono y agotador; pero la recompensa reside simplemente en alzar la vista y contemplar lo que nos rodea", recalcan en su anuncio.

Una casita independiente en lo alto de la colina

Si estás buscando un cambio de aires, desconectar del ruido de la rutina o aprender cómo funciona la vida autosuficiente desde dentro, la propuesta es imbatible. Jesús y Teresa ofrecen una casita de invitados totalmente equipada, ubicada en una loma de la propia finca con vistas a las dehesas circundantes. Al estar separada de la casa principal, quien acabe aquí dispondrá de su propio espacio e independencia durante la estancia.

Eso sí, se trata de una convivencia basada en la autogestión: cada voluntario debe llevar su propia comida y cocinarse a su gusto, aunque los anfitriones suelen dejar productos básicos en la despensa para dar la bienvenida. La pareja busca a dos personas dispuestas a quedarse un mínimo de dos semanas para integrarse bien en el proyecto.

Atardecer desde un mirador de Encinasola / Istock

Podar, cortar leña y cuidar de los animales de la finca

Si te animas, según la época en la que decidas ir tus tareas pueden ir desde cortar leña para el invierno y podar árboles hasta desbrozar malas hierbas, reparar vallados o limpiar los cauces del arroyo que cruza la propiedad. Si vas en temporada de olivas, podrás participar de lleno en la recogida tradicional y en todo el proceso para elaborar su propio aceite de oliva.

Burro moteado en la Sierra de Aracena / Istock / t

Además, la finca es el hogar de una pequeña familia animal: siete perros, un grupo de gallinas y dos burros. De hecho, si tienes mano o experiencia previa, Jesús y Teresa señalan en su anuncio que estarán encantados de que les eches un cable con el cuidado, el mantenimiento de sus cascos o el entrenamiento de los burros.