Parecen las Seychelles, pero está en España: el lugar más paradisíaco de nuestro país es una joya que sirvió de inspiración para Pink Floyd

Te voy a ser sincera; no me gusta exagerar. Pero hay lugares que no necesitan muchos adornos o florituras. Lugares que, cuando llegas, te hacen pensar “¿cómo puede existir esto aquí?” Eso es lo que pasa cuando pones un pie en Formentera. No suena a gran descubrimiento, ¿verdad? Todo el mundo ha oído hablar de ella. “La isla pequeña al lado de Ibiza, muy bonita, muy tranquila…” Lo típico. Pero nadie te prepara para la bofetada de belleza que te da nada más desembarcar. Formentera no es solo bonita, tiene una personalidad única y difícil de imitar. Al menos yo, como viajera empedernida, pocas veces he experimentado algo parecido a lo que es poner un pie en esta isla. Es silencio, es calma, es azul por todas partes y un naranja que hipnotiza al atardecer. Y no, no se trata ni de las Maldivas, ni de alguna playa del Índico. Está a unas escasas horas desde la península.