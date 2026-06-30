Parecen las islas griegas, pero está en Cádiz: este es el paraíso tropical que ha conquistado a Eva González, Georgina Rodríguez, Aitana y Serrat con sus lagos naturales y spa

La provincia de Cádiz se ha convertido en uno de los destinos favoritos para los viajeros de todo el mundo por sus hermosos y enormes arenales, su amplio patrimonio y su exquisita gastronomía. Y entre los entornos posibles en los que descansar en el territorio, destaca un hotel de cinco estrellas situado en primera línea de playa que ha conquistado a personalidades como Cristina Pedroche, Aitana, Georgina Rodríguez, Carlos Sobera, Eva González o Joan Manuel Serrat: el hotel Royal Hideaway Sancti Petri.

Adriana Fernández

Este hotel se encuentra en el municipio gaditano de Chiclana de la Frontera, en primera línea de la playa de La Barrosa, galardonada con Bandera Azul y considerada una de las más bellas de todo el país.

Royal Hideaway Sancti Petri / © TURISMO CHICLANA 2024

Un cinco estrellas frente a la playa de La Barrosa

Así, desde este hotel, los huéspedes pueden disfrutar de las mejores vistas del Atlántico y uno de los litorales más espectaculares de la zona.

Todo ello desde un hotel que cuenta con distintos títulos como el de Mejor hotel de playa de Europa o Mejor suite de hotel de España en los World Travel Awards.

Los rostros conocidos que han pasado por este hotel de Chiclana

Una situación que ha hecho que por sus estancias hayan pasado todo tipo de rostros conocidos, como Eva González, Georgina Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Cristina Pedroche, Aitana, Lourdes Montes, Carlos Sobera, Elena Furiase, María José Suárez, Adriana Abenia o Miriam Giovanelli.

Unas personalidades que no dudan en acudir a este hotel cuando quieren disfrutar de la provincia de Cádiz en un ambiente en el que el cuidado y la relajación son sus mayores reclamos.

Paseo de Sancti Petri, Chicalana / Istock

Piscinas, jardines tropicales y el mayor spa de Andalucía

Para ello, este hotel que cuenta con un original y exquisito diseño arquitectónico dispone de cinco piscinas con hidromasaje, lagos naturales y una extensión de 35.000 metros cuadrados de jardines tropicales.

Además, dispone de una zona Spa & Wellness, considerado el mayor spa de Andalucía con sus 3.650 metros cuadrados de extensión, en los que recibir una amplia gama de tratamientos.

Deporte, gastronomía y restaurantes con sello andaluz

De igual modo, las instalaciones de este hotel permiten practicar una gran variedad de deportes como tenis, pádel, golf o actividades acuáticas.

Y para los amantes de la buena gastronomía, este hotel de cinco estrellas cuenta con una amplia variedad de establecimientos, entre los que destaca el restaurante Chez Lumière, incluido en la Guía Repsol, o Atunante, además de otros tantos en los que degustar la mejor versión de la cocina andaluza e internacional, además de bares y coctelerías.

Royal Hideaway Sancti Petri / © TURISMO CHICLANA 2024

Suites de lujo, piscina privada y precios del hotel

Para descansar, los huéspedes disponen de impresionantes habitaciones con un diseño moderno y elegante en las que destacan sus suites tematizadas, con amplias estancias y con bañera hidromasaje en su terraza, así como su Suite Presidencial, con bañera hidromasaje y piscina privada en la terraza, que ha sido reconocida como la 'Mejor Suite de Hotel de España' en los premios World Travel Awards 2025.

Los precios para alojarse en este hotel varían en función de la habitación, el número de personas y la fecha del año, pudiendo alcanzar desde 500 euros por dos días -lo mínimo para reservar- hasta más de 1.700 euros.

Fuente: El Correo de Andalucía