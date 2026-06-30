Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Raíces María GalianaUnamuno salón EuropaRefugio Pilar RubioRincón David BisbalRaíces Carles PuyolMuralla china españolaEuropa mayores 70Emilio AragónPueblo pesquero
instagram

Parecen las islas griegas, pero está en Cádiz: este es el paraíso tropical que ha conquistado a Eva González, Georgina Rodríguez, Aitana y Serrat con sus lagos naturales y spa

Sus huéspedes pueden disfrutar de una amplia oferta gastronómica, tratamientos de bienestar y actividades deportivas.

Es una de las playas más bonitas de Cádiz.

Es una de las playas más bonitas de Cádiz. / Istock

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sarai Bausán García

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

La provincia de Cádiz se ha convertido en uno de los destinos favoritos para los viajeros de todo el mundo por sus hermosos y enormes arenales, su amplio patrimonio y su exquisita gastronomía. Y entre los entornos posibles en los que descansar en el territorio, destaca un hotel de cinco estrellas situado en primera línea de playa que ha conquistado a personalidades como Cristina Pedroche, Aitana, Georgina Rodríguez, Carlos Sobera, Eva González o Joan Manuel Serrat: el hotel Royal Hideaway Sancti Petri.

5 pueblos que debes recorrer para decir que conoces Cádiz

5 pueblos que debes recorrer para decir que conoces Cádiz

Adriana Fernández

Este hotel se encuentra en el municipio gaditano de Chiclana de la Frontera, en primera línea de la playa de La Barrosa, galardonada con Bandera Azul y considerada una de las más bellas de todo el país.

Royal Hideaway Sancti Petri

Royal Hideaway Sancti Petri / © TURISMO CHICLANA 2024

Un cinco estrellas frente a la playa de La Barrosa

Así, desde este hotel, los huéspedes pueden disfrutar de las mejores vistas del Atlántico y uno de los litorales más espectaculares de la zona.

Todo ello desde un hotel que cuenta con distintos títulos como el de Mejor hotel de playa de Europa o Mejor suite de hotel de España en los World Travel Awards.

Los rostros conocidos que han pasado por este hotel de Chiclana

Una situación que ha hecho que por sus estancias hayan pasado todo tipo de rostros conocidos, como Eva González, Georgina Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Cristina Pedroche, Aitana, Lourdes Montes, Carlos Sobera, Elena Furiase, María José Suárez, Adriana Abenia o Miriam Giovanelli.

Unas personalidades que no dudan en acudir a este hotel cuando quieren disfrutar de la provincia de Cádiz en un ambiente en el que el cuidado y la relajación son sus mayores reclamos.

Paseo de Sancti Petri, Chicalana

Paseo de Sancti Petri, Chicalana / Istock

Piscinas, jardines tropicales y el mayor spa de Andalucía

Para ello, este hotel que cuenta con un original y exquisito diseño arquitectónico dispone de cinco piscinas con hidromasaje, lagos naturales y una extensión de 35.000 metros cuadrados de jardines tropicales.

Además, dispone de una zona Spa & Wellness, considerado el mayor spa de Andalucía con sus 3.650 metros cuadrados de extensión, en los que recibir una amplia gama de tratamientos.

Deporte, gastronomía y restaurantes con sello andaluz

De igual modo, las instalaciones de este hotel permiten practicar una gran variedad de deportes como tenis, pádel, golf o actividades acuáticas.

Y para los amantes de la buena gastronomía, este hotel de cinco estrellas cuenta con una amplia variedad de establecimientos, entre los que destaca el restaurante Chez Lumière, incluido en la Guía Repsol, o Atunante, además de otros tantos en los que degustar la mejor versión de la cocina andaluza e internacional, además de bares y coctelerías.

Royal Hideaway Sancti Petri

Royal Hideaway Sancti Petri / © TURISMO CHICLANA 2024

Suites de lujo, piscina privada y precios del hotel

Para descansar, los huéspedes disponen de impresionantes habitaciones con un diseño moderno y elegante en las que destacan sus suites tematizadas, con amplias estancias y con bañera hidromasaje en su terraza, así como su Suite Presidencial, con bañera hidromasaje y piscina privada en la terraza, que ha sido reconocida como la 'Mejor Suite de Hotel de España' en los premios World Travel Awards 2025.

Noticias relacionadas y más

Los precios para alojarse en este hotel varían en función de la habitación, el número de personas y la fecha del año, pudiendo alcanzar desde 500 euros por dos días -lo mínimo para reservar- hasta más de 1.700 euros.

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

  1. Unamuno la llamó 'el salón más bello de Europa' y es la plaza más bonita de España: una obra maestra del Barroco declarada Patrimonio de la Humanidad y construida en piedra dorada
  2. El refugio de María Galiana (91 años) es un pueblo pesquero con la mejor gamba blanca de España: 'Lo que más me gusta es una playa
  3. El rincón de Carles Puyol (48 años) es un pueblo del Pirineo de Lleida de 3.000 habitantes al que vuelve cada verano: 'He nacido donde la gente se conoce y se saluda, donde se cuidan unos a otros.
  4. El refugio de Malú (44 años) en verano es un maravilloso pueblo de origen medieval: en el corazón de la Sierra de Gredos, tiene un impresionante patrimonio histórico y un castillo del siglo XV
  5. El refugio de Máximo Huerta (55 años) es un pueblo del interior de Valencia con un castillo árabe: 'El kilómetro cero de la felicidad
  6. El refugio de verano de Pilar Rubio (48 años) está en un pueblo de la Costa Blanca con calas de aguas cristalinas y casas blancas frente al Mediterráneo
  7. 110 kilómetros de cuevas, un paisaje montañoso subterráneo y una ermita tallada en una roca: el destino declarado Monumento Natural de origen kárstico y que representa el mayor sistema de cuevas de Europa
  8. La calle más bonita de España es una auténtica desconocida y está en una provincia olvidada de Castilla-La Mancha: un pasaje modernista cubierto de hierro y cristal que recuerda a Milán o París

La playa de Cádiz rodeada por un importante yacimiento arqueológico

La playa de Cádiz rodeada por un importante yacimiento arqueológico

Un castillo templario y dos Patrimonio de la Humanidad: es la comarca que ha coronado la torre más alta de la Sagrada Familia

Un castillo templario y dos Patrimonio de la Humanidad: es la comarca que ha coronado la torre más alta de la Sagrada Familia

El refugio de Candela Peña (52 años) es la isla más desconocida de Canarias

El refugio de Candela Peña (52 años) es la isla más desconocida de Canarias

El pueblo de menos de 300 habitantes a una hora de Madrid con pozas naturales accesibles para el baño y rutas de senderismo

El pueblo de menos de 300 habitantes a una hora de Madrid con pozas naturales accesibles para el baño y rutas de senderismo

Cadaqués, un destino para veranear sin prisas a orillas del Mediterráno

Cadaqués, un destino para veranear sin prisas a orillas del Mediterráno

La carretera de costa por la que querrás perderte este verano está en Castellón

La carretera de costa por la que querrás perderte este verano está en Castellón

Este municipio de Salamanca a 90 minutos de Madrid tiene una piscina natural de agua cristalina impresionante

Este municipio de Salamanca a 90 minutos de Madrid tiene una piscina natural de agua cristalina impresionante

El refugio de David Broncano es un pueblo de 1.700 habitantes en Jaén con la piscina natural más larga de Europa

El refugio de David Broncano es un pueblo de 1.700 habitantes en Jaén con la piscina natural más larga de Europa