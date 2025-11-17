Parecen catedrales, pero son bodegas: los santuarios del vino de España que debes visitar una vez en la vida

El sistema con el que se envejecen los vinos de Jerez es el de criaderos y soleras. Las botas -así se llaman las barricas, que son más grandes y tienen una capacidad de 600 litros- se apilan unas sobre otras y se va extrayendo el vino de la que se encuentra más cerca del suelo, de la solera. Después, se va rellenando con el de la bota superior y, de esta forma, se consigue un vino que se mezcla de todas las vendimias desde que se creó la primera solera.