Parece Viena, pero es España: el mercado navideño más bonito de Europa está en este pueblo de 4.200 habitantes

La joya de la corona de la Navidad en Santillana del Mar es la “Ciudad de la Navidad”, que el pasado 2024 se instaló en el Parque de Revolgo. Compuesta por diferentes paradas, con actividades y talleres para todos los públicos, en ella hay osos, renos, un lago, e incluso nieve artificial. Se instaló el buzón Real y estableció un espacio para recibir a los Reyes Magos y todo su séquito, incluidos los tres camellos reales. El árbol de Navidad, que se mantiene como punto imprescindible de la celebración, da el toque final al parque, que se convierte en un escenario lleno de magia de la que pueden disfrutar todos los visitantes.