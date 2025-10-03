Parece Viena, pero es España: el mercado navideño más bonito de Europa está en este pueblo de 4.200 habitantes
Con más de 500.000 bombillas alumbrando sus calles, durante esta época del año se convierte en “la villa de la Navidad”.
En menos de tres meses llega la Navidad, esa preciosa época del año en que las calles se inundan de luces de colores y las familias se reúnen para celebrar las fiestas. Una costumbre que año tras año sigue inundando las calles de las ciudades por esta época son los mercados navideños, esa encantadora tradición que nos ofrece lo mejor de la Navidad, con un ambiente festivo y productos artesanales.
Son famosos los mercados de Navidad de ciudades europeas como Praga, Colonia, o Budapest, pero aquí en España también tenemos algunos que merecen ser mencionados entre los más bonitos de Europa. Y es que este año, National Geographic ha señalado a Santillana del Mar, un pequeño pueblo de 4.200 habitantes en Cantabria, como la localidad con el mercadillo navideño rural más bonito de Europa.
Conociendo Santillana del Mar
Declarada conjunto histórico-artístico en 1889, Santillana del Mar, en el norte de Cantabria, es popularmente conocida como “la villa de las tres mentiras”, ya que según el dicho “ni es santa, ni llana, ni tiene mar”. Desde 2013, forma parte de la red de los pueblos más bonitos de España, y muy cerca del pueblo se encuentran las cuevas de Altamira, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad.
La villa se erigió entorno a la Colegiata de Santa Juliana, y la mayoría de sus caseríos datan de los siglos XIV al XVIII. En la plaza se hallan algunos de los edificios más representativos del pueblo: la casona de los Barreda-Bracho, las casas del Águila y La Parra, el Ayuntamiento, la Torre de Don Borja, y la Torre del Merino.
Lo mejor para descubrir la villa es hacerlo a pie, siguiendo el curso de la calle de Santo Domingo, que se bifurca en la de Juan Infante (que conduce a la plaza de Ramón Pelayo), y la que se dirige hasta la Colegiata.
Una villa muy navideña
A partir de finales de noviembre, todas las ciudades se iluminan para las fechas navideñas, y Santillana del Mar no es menos, pues el pasado año más de 500.000 bombillas alumbraron los núcleos que componen la villa. Por esta razón, desde el consistorio bautizaron el pueblo como “la villa de la Navidad”.
Uno de los eventos más especiales durante las fiestas de Navidad que tienen lugar en Santillana del Mar es la cabalgata de Reyes. Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, además de las tradicionales carrozas, incluye representaciones de escenas bíblicas interpretadas por 500 actores. A todo esto se añade el Belén viviente, que recrea escenas de algunos de los pasajes más emblemáticos de la Navidad.
La joya de la corona de la Navidad en Santillana del Mar es la “Ciudad de la Navidad”, que el pasado 2024 se instaló en el Parque de Revolgo. Compuesta por diferentes paradas, con actividades y talleres para todos los públicos, en ella hay osos, renos, un lago, e incluso nieve artificial. Se instaló el buzón Real y estableció un espacio para recibir a los Reyes Magos y todo su séquito, incluidos los tres camellos reales. El árbol de Navidad, que se mantiene como punto imprescindible de la celebración, da el toque final al parque, que se convierte en un escenario lleno de magia de la que pueden disfrutar todos los visitantes.
