Parece Versalles, pero está a una hora de Madrid: fuentes monumentales, jardines de un rey nostálgico y un palacio entre bosques de la sierra
Felipe V convirtió este rincón de la sierra en uno de sus lugares favoritos, con un palacio inspirado en su memoria francesa y unos jardines diseñados con el agua como protagonista.
Felipe V, el primer Borbón que reinó en España, había crecido rodeado de los palacios y jardines de la corte francesa y, cuando buscó un lugar donde descansar lejos de Madrid, encontró en las faldas de la sierra de Guadarrama un paisaje muy distinto al de Versalles. Allí levantó una nueva residencia real y la rodeó de jardines, bosques y fuentes monumentales.
Su idea puede recorrerse hoy en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso (Segovia). El palacio, los parterres y las esculturas de las fuentes forman un conjunto que ocupa buena parte de la visita, pero también merece la pena salir de los jardines y acercarse a los edificios que se levantaron alrededor de esta antigua residencia de verano.
El palacio que Felipe V eligió para alejarse de la corte
Volvamos atrás en el tiempo para entender qué vas a ver una vez llegues a este lugar que tanto se parece a Versalles. Felipe V adquirió en 1720 los terrenos donde se encontraba una antigua granja de los monjes jerónimos del monasterio de El Parral. Sobre ese espacio comenzó a levantarse la nueva residencia real, cuyo proyecto quedó en manos de arquitectos como Teodoro Ardemans y, posteriormente, Andrea Procaccini y Sempronio Subisati.
El palacio tomó como referencia la arquitectura francesa que el monarca conocía de su infancia y juventud, y esa influencia se aprecia tanto en el edificio como en la organización de los jardines.
El monarca encontró aquí un lugar donde retirarse y, tras abdicar en 1724 en favor de su hijo Luis I y regresar al trono después de su muerte, volvió a pasar temporadas en La Granja. Murió en este mismo palacio en 1746.
El edificio continuó vinculado a la familia real durante los reinados posteriores y fue utilizado como residencia de verano, pero hoy forma parte de Patrimonio Nacional.
Un jardín barroco con el agua como protagonista
Las estancias del palacio son impresionantes, pero la parte más espectacular del conjunto se encuentra fuera del mismo. Los jardines fueron diseñados siguiendo modelos franceses e italianos, con grandes ejes, parterres, bosquetes y fuentes decoradas con esculturas mitológicas realizadas principalmente en plomo (que posteriormente fue pintado para imitar el bronce). El agua llega desde las zonas altas de la sierra y fue fundamental para poner en funcionamiento el complejo sistema hidráulico.
Hay muchas repartidas por todo el jardín, pero una de las más conocidas es la Fuente de la Fama, con una gran composición escultórica y un chorro de agua que puede elevarse decenas de metros. También destacan la Fuente de las Ranas, la Fuente de los Baños de Diana, la Fuente de Neptuno y la Fuente de Apolo.
No todas las fuentes funcionan al mismo tiempo. El calendario de funcionamiento depende de las fechas establecidas por Patrimonio Nacional y de la disponibilidad de agua, por lo que si te acercas hasta allí solo para ver el espectáculo de agua te conviene consultarlo antes de organizar la visita.
Qué ver además del palacio
La visita puede completarse con otros espacios del Real Sitio, como la Real Fábrica de Cristales de La Granja, fundada en el siglo XVIII para producir vidrio destinado a las residencias reales. El edificio histórico alberga hoy el Museo Tecnológico del Vidrio y mantiene viva la tradición vidriera vinculada al municipio.
También merece la pena recorrer el propio núcleo de San Ildefonso, donde todavía se encuentran edificios relacionados con la presencia de la corte, como la Casa de Infantes, construida para los hijos de Carlos III.
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