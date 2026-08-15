Parece Versalles, pero está a una hora de Madrid: fuentes monumentales, jardines de un rey nostálgico y un palacio entre bosques de la sierra

Felipe V, el primer Borbón que reinó en España, había crecido rodeado de los palacios y jardines de la corte francesa y, cuando buscó un lugar donde descansar lejos de Madrid, encontró en las faldas de la sierra de Guadarrama un paisaje muy distinto al de Versalles. Allí levantó una nueva residencia real y la rodeó de jardines, bosques y fuentes monumentales.

El Palacio Real de La Granja de San Ildefonso / Istock / Marlee90

Su idea puede recorrerse hoy en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso (Segovia). El palacio, los parterres y las esculturas de las fuentes forman un conjunto que ocupa buena parte de la visita, pero también merece la pena salir de los jardines y acercarse a los edificios que se levantaron alrededor de esta antigua residencia de verano.

Adriana Fernández

El palacio que Felipe V eligió para alejarse de la corte

Volvamos atrás en el tiempo para entender qué vas a ver una vez llegues a este lugar que tanto se parece a Versalles. Felipe V adquirió en 1720 los terrenos donde se encontraba una antigua granja de los monjes jerónimos del monasterio de El Parral. Sobre ese espacio comenzó a levantarse la nueva residencia real, cuyo proyecto quedó en manos de arquitectos como Teodoro Ardemans y, posteriormente, Andrea Procaccini y Sempronio Subisati.

El palacio tomó como referencia la arquitectura francesa que el monarca conocía de su infancia y juventud, y esa influencia se aprecia tanto en el edificio como en la organización de los jardines.

La Granja de San Ildefonso en Segovia / Istock / José Manuel Luna

El monarca encontró aquí un lugar donde retirarse y, tras abdicar en 1724 en favor de su hijo Luis I y regresar al trono después de su muerte, volvió a pasar temporadas en La Granja. Murió en este mismo palacio en 1746.

El edificio continuó vinculado a la familia real durante los reinados posteriores y fue utilizado como residencia de verano, pero hoy forma parte de Patrimonio Nacional.

Un jardín barroco con el agua como protagonista

Las estancias del palacio son impresionantes, pero la parte más espectacular del conjunto se encuentra fuera del mismo. Los jardines fueron diseñados siguiendo modelos franceses e italianos, con grandes ejes, parterres, bosquetes y fuentes decoradas con esculturas mitológicas realizadas principalmente en plomo (que posteriormente fue pintado para imitar el bronce). El agua llega desde las zonas altas de la sierra y fue fundamental para poner en funcionamiento el complejo sistema hidráulico.

El gran elemento distintivo de La Granja son sus fuentes / Istock / PECOLD

Hay muchas repartidas por todo el jardín, pero una de las más conocidas es la Fuente de la Fama, con una gran composición escultórica y un chorro de agua que puede elevarse decenas de metros. También destacan la Fuente de las Ranas, la Fuente de los Baños de Diana, la Fuente de Neptuno y la Fuente de Apolo.

Fuente de la Fama, en los jardines del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso / Wikicommons | Miguel Hermoso Cuesta

No todas las fuentes funcionan al mismo tiempo. El calendario de funcionamiento depende de las fechas establecidas por Patrimonio Nacional y de la disponibilidad de agua, por lo que si te acercas hasta allí solo para ver el espectáculo de agua te conviene consultarlo antes de organizar la visita.