Parece Venezuela, pero es España: con una caída de agua de 222 metros, es la cascada más grande de la península y una de las más impresionantes de Europa
Un espectáculo de la naturaleza único en España al que se llega a través de una bonita ruta de senderismo.
Entre las provincias de Álava y Burgos, y muy cerca del Parque Natural Gorbeia, se esconde un espectáculo de la naturaleza que es único en España, y casi en Europa. Y es que con más de 200 metros de caída libre, se trata del salto de agua más grande de la península, y la segunda del continente europeo.
Se trata de un salto de agua que hace que el río que la trae cambie de nombre en el preciso momento en el que su caudal de agua salta al vacío desde una altura de 222 metros. Hasta ese momento se trata de río Delika, y una vez que llega abajo se convierte en el Nervión, el río que da nombre a esta impresionante cascada.
La cascada se forma a través de diferentes arroyos, Iturrigutxi, Ajiturri y Urita, que cuando unen sus aguas forman un impresionante caudal del río Delika. Una vez abajo, el agua fluye por el cañón de Delika, aunque lo más curioso no es solo el cambio de nombre, sino la presencia o no de agua.
Al tratarse de un terreno kárstico, no siempre llega tanto caudal a la parte alta, porque puede filtrarse por entre las capas de las rocas haciendo que, directamente, emane por la parte baja del cañón. Así que, para no llevarse ningún chasco, y encontrarse la cascada seca, lo mejor es estar atentos a las predicciones meteorológicas y redes sociales, que son las que ‘chivan’ el estado actual de la cascada.
La mejor ruta para contemplar esta impresionante cascada
Para llegar hasta el impresionante salto del Nervión hay diferentes rutas de senderismo, pero hay una que es especialmente bonita, y perfecta para hacer en invierno. Se trata de la ruta que va desde Untzaga, en la provincia de Álava, hasta el mirador con las mejores vistas panorámicas del agua precipitándose al vacío desde lo alto de la cascada.
Quienes practican senderismo por la zona saben que esta es la mejor opción para ver el Salto del Nervión desde la parte superior. Son solo siete kilómetros, aunque es la que requiere de un poco más de esfuerzo y ejercicio, por lo que mejor ir sin niños (a menos que estén acostumbrados a practicar senderismo).
Para ver el salto desde otra perspectiva, es decir, desde abajo, la mejor ruta es que parte desde la propia localidad de Delika. Esta es la ruta que permite acceder al cañón desde su parte inferior hasta los pies de la cascada; por el camino encontraréis diferentes pasarelas y hasta un puente tibetano para poder llegar sin apenas dificultad.
Qué ver en los alrededores
Una vez contemplado el espectáculo de la naturaleza que es el Salto del Nervión, se puede completar la visita con una escapada al parque Natural Gorbeia, el más grande del País Vasco, y buscar otras cascadas impresionantes, como la de Gujuli o Uguna, e incluso pasear por el hayedo mágico de Otzarreta. Merece la pena.
