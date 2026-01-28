Parece el Vaticano, pero es España: la iglesia escondida en Valencia con más de 2.000 metros cuadrados de frescos barrocos, el doble que los de Miguel Ángel en Roma

La Capilla Sixtina solo es una. Está en Roma, en el interior del Palacio Apostólico de la ciudad del Vaticano; o lo que es lo mismo, en la residencia oficial del Papa. Por la calidad y tamaño de los frescos que luce en el techo, ejecutados con maestría por Miguel Ángel en el siglo XVI, es sin duda alguna uno de los grandes tesoros de Roma y del mundo en general.