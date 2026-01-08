Parece Turquía pero está en España: el pequeño pueblo a una hora de Madrid con un paisaje natural tan espectacular que recuerda a la Capadocia

El fenómeno paisajístico de las cárcavas parecen pura fantasía, pero son muy reales. Se forma por la erosión de las corrientes de agua al circular entre la tierra arcillosa, dando lugar a estas hendiduras y huecos en la tierra que tienen forma de chimeneas arenosas. El tono rojizo, ocre y anaranjado del terreno ponen la guinda al pastel de este misterioso lugar que, si vives en Madrid, tienes que visitar al menos una vez en la vida.