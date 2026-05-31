Parece la Toscana, pero es la Región de Murcia: el precioso pueblo medieval de casitas de colores, castillo del siglo XVI y baños termales ideal para este puente de mayo
A pocos kilómetros de la capital, este destino sorprende con su casco histórico, dos museos singulares y un rincón termal perfecto para desconectar.
Juanjo Raja
Colinas suaves que se pierden en el horizonte, campos de almendros y olivos, casitas de piedra y un silencio que huele a aceite y a tierra mojada. Si alguien os dice que eso es la Toscana, no le quitéis la razón. Pero si os decimos que ese mismo paisaje existe en la Región de Murcia, a apenas siete leguas de la capital, entonces es cuando hay que coger el coche. Este pueblo es, sin duda, el secreto mejor guardado de la Comunidad, y este puente del 1 de mayo es la mejor excusa para descubrirlo.
Reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España, Mula sorprende a quienes la visitan por primera vez. No en vano, su casco histórico fue declarado Conjunto Histórico-Artístico de carácter nacional en 1981, un reconocimiento que pone en valor sus calles empedradas, sus fachadas de color ocre y sus tejados escalonados que lo convierten en un viaje en el tiempo sin necesidad de pasaporte.
Un castillo renacentista que se funde con la roca
Lo primero que te roba los ojos al llegar a Mula es el Castillo de los Vélez, una imponente fortaleza renacentista del siglo XVI que el Marqués de los Vélez hizo levantar sobre una peña escarpada desde la que se domina toda la vega. No es un castillo cualquiera: está construido sobre los propios riscos del cerro, de forma que parece surgir directamente de la roca. Una estampa que pocas localidades murcianas pueden presumir de ofrecer.
Junto a él, el patrimonio religioso de Mula no se queda atrás. La Iglesia de San Miguel, del siglo XVI, preside la Plaza Mayor junto al bullicio cotidiano del pueblo. En la parte alta del casco antiguo, entre callejuelas que invitan a perderse, aguarda la Iglesia de Santo Domingo, de portada renacentista e interior barroco. Y coronando el conjunto, el Real Monasterio de la Encarnación, considerado una de las mejores obras conventuales de toda la región.
Dos museos que no encontrarás en ningún otro sitio
Mula guarda bajo el brazo dos joyas museísticas que por sí solas justifican la visita. El primero es el Museo de Arte Ibérico 'El Cigarralejo', instalado en el Palacio de Menahermosa, que alberga lo que está reconocido como la mejor exposición de arte ibérico de toda la península. Un tesoro arqueológico que recoge vestigios de civilizaciones que habitaron estas tierras desde el Neolítico, pasando por la época argárica hasta los asentamientos ibéricos.
El segundo es el Museo Cristóbal Gabarrón, un espacio de conocimiento y difusión de la obra del artista internacional nacido en Mula, así como de la creación actual contemporánea, alojado en un edificio palaciego del siglo XVIII (denominado popularmente como Casa Pintada).
Aguas termales desde época romana
A tan solo 5 kilómetros del pueblo, en un paraje espectacular, se encuentran los Baños de Mula, utilizados ya desde la época romana y recientemente modernizados. Indicados especialmente para afecciones reumáticas y para el relax, son el complemento perfecto para una escapada de desconexión total. Si el plan del puente incluye descanso de verdad, apuntad este nombre en la agenda.
La Noche de los Tambores: una experiencia que eriza la piel
Aunque la Semana Santa haya quedado atrás, Mula lleva el espíritu tamborilero en el alma durante todo el año. Su famosa Noche de los Tambores, declarada de Interés Turístico Internacional y cuyo origen se remonta a mediados del siglo XIX, es una de las tradiciones más singulares y aclamadas no solo de Murcia, sino de toda España. En la plaza del Ayuntamiento, el Monumento al Tamborista rinde homenaje eterno a esa noche irrepetible, junto a la icónica Torre del Reloj.
Y hay más: cada año, Mula se convierte también en escenario de la Semana de Cine Español, cuando importantes figuras del séptimo arte desfilan por la alfombra roja de este pequeño gran pueblo. Una cita cultural que demuestra que Mula no es solo historia y paisaje, sino también presente y modernidad.
Qué ver y hacer en Mula este puente
- Castillo de los Vélez (siglo XVI)
- Casco Histórico-Artístico: calles empedradas y Plaza Mayor
- Museo de Arte Ibérico 'El Cigarralejo'
- Real Monasterio de la Encarnación
- Museo 'Fundación Casa Pintada' (Cristóbal Gabarrón)
- Baños de Mula (a 5 km, aguas termales)
- Romería a la ermita del Niño de Mula
Así que, si todavía no tienes planes para este puente del 1 de mayo, ya los tienes. Mula está esperando, tranquila y orgullosa, a que la descubras. Y una vez que la conozcas, te costará creer que hayas tardado tanto.
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