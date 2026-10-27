Parece la Toscana, pero es un pueblo de 2.555 habitantes de Teruel: un puente medieval, un castillo gótico y calles que suben hasta la iglesia medieval esconden la escapada perfecta de otoño

Ponemos rumbo a un lugar remoto del este de la península, en Aragón, en busca de la que dicen que es la Toscana española. Está en la comarca del Matarraña, ese lugar privilegiado situado en el noroeste de la provincia de Teruel cuyo parecido con la región italiana es más que razonable. Aunque, como ya he dicho en alguna ocasión, le sobran los motivos para ser apreciada por su singularidad sin que hagan falta comparaciones.

Valderrobres, la Toscana española / Istock

Se trata de Valderrobres, un encantador pueblo medieval de apenas 2555 habitantes que, además, es la capital de la comarca del Matarraña. Lo interesante es que, además de ser su capital administrativa, es uno de sus principales referentes históricos, patrimoniales y turísticos de la región.

Sara Fernández García

A Valderrobres, en Teruel, le llaman a menudo la Toscana española, pero el apodo se entiende mejor si miramos más allá del propio pueblo: y es que la comparación se refiere sobre todo al paisaje de la comarca donde se encuentra, y a la manera en que sus pueblos históricos se integran en él.

Tres motivos por los que recuerda a la Toscana

Una silueta medieval sobre el río

El puente de piedra cruza el Matarraña y conduce al Portal de San Roque. Por encima del casco histórico sobresalen el castillo-palacio y la iglesia gótica de Santa María la Mayor. Es una estampa muy reconocible, aunque su arquitectura tiene identidad aragonesa propia.

Un paisaje de olivos, almendros y colinas

Al salir del pueblo, el entorno cambia por completo: aparecen campos de cultivo, lomas mediterráneas y bosques. La combinación de piedra, vegetación y tierras trabajadas es la que más contribuye al a ese apodo que nos lleva directos hasta Italia.

El puente histórico que da entrada a Valderrobres / Istock / Marc Venema

La cultura del vino y del aceite

La comarca también tiene una tradición agrícola ligada a los olivares y los viñedos. El enoturismo y las visitas a pequeñas bodegas permiten descubrir esa faceta rural que comparte con algunas zonas de la Toscana.

Un pueblo de pasado medieval y renacentista

La localidad conserva uno de los conjuntos medievales más destacados de Aragón, pero su aspecto actual también es fruto del esplendor renacentista del siglo XVI y de las restauraciones que recuperaron parte de su patrimonio. Y es que, antes de que se levantara el conjunto monumental que hoy vemos, estas tierras estuvieron bajo dominio musulmán.

Durante los siglos XIV y XV se levantó buena parte del conjunto que hoy define el perfil de Valderrobres. Los arzobispos Pedro López de Luna, García Fernández de Heredia y Dalmacio de Mur y Cervellón impulsaron distintas fases de las obras del castillo y de la iglesia de Santa María la Mayor. El resultado fue un conjunto de gótico mediterráneo poco habitual en Aragón, donde el mudéjar tiene una presencia especialmente destacada.

Entre el Gótico y el Renacimiento / Istock / Marc Venema

En el siglo XVI, Valderrobres vivió una nueva etapa de crecimiento. A la arquitectura gótica se sumaron edificios renacentistas, entre ellos el Ayuntamiento, cuya construcción terminó en 1599. Su fachada reúne balcones, una galería superior de arcos de medio punto y un gran alero de madera, elementos característicos de los palacios renacentistas aragoneses.

Declaraco Conjunto Histórico-Artístico

La historia del castillo también tiene un capítulo de decadencia. Su último habitante eclesiástico conocido fue el arzobispo Juan Cebrián, en 1655. Con el tiempo, el edificio perdió su función residencial, sufrió el abandono y acabó deteriorándose; durante el siglo XIX, además, fue utilizado por el general carlista Ramón Cabrera en el contexto de las guerras carlistas.

La iglesia tampoco ha llegado intacta a la época contemporánea. En el siglo XIX, el deterioro de uno de sus tramos obligó a levantar un muro que aisló la parte dañada. La Guerra Civil volvió a causar pérdidas: desapareció el retablo renacentista y se dañaron elementos de su decoración. Por eso, aunque el conjunto actual conserva una imagen medieval extraordinaria, no todo lo que vemos hoy ha llegado sin interrupciones desde su construcción.

Calles empedradas con encanto medieval / Istock / Flavio Vallenari

La buena noticia es que, tras décadas de deterioro, la recuperación del patrimonio fue fundamental para preservar la imagen histórica de Valderrobres. El castillo fue declarado monumento histórico-artístico en 1931 y se sometió a diversas intervenciones de restauración entre 1984 y 1998. Posteriormente se recuperaron espacios y estancias que habían quedado sepultados bajo los escombros.